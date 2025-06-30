تحديث- بعد أيام على رحيلها… ما الجديد في قضية وفاة الممثلة الهنديّة شيفالي جاريوالا؟

لا تزال الأوساط الفنّيّة الهنديّة مصدومة بوفاة الممثّلة الهنديّة شيفالي جاريوالا عن عمر ناهز الاثنين والأربعين عامًا، بعد العثور عليها فاقدة الوعي داخل شقتها في مومباي مساء الجمعة الماضي في السّابع والعشرين من يونيو. ونقلها إلى المستشفى، لكنّ الأطبّاء أعلنوا وفاتها فور وصولها.

وفي أحدث تطوّرات القضيّة، رجّحت الأنباء الأوّليّة إصابتها بأزمة قلبيّة، فيما فتحت شرطة مومباي تحقيقًا وسط حديث عن احتمال وجود شبهة جنائيّة.

كما أجرت فرق الطّبّ الشّرعيّ مسحًا شاملًا للشّقّة وجمعت عيّنات من الأدوية وحقن مضادة للشّيخوخة وُجدت في غرفتها، في انتظار تقرير الطّبّ الشّرعيّ لحسم سبب الوفاة.

يُذكر أنّ شيفالي حقّقت شهرة واسعة منذ عام ٢٠٠٢، بعد ظهورها في فيديو كليب أغنية Kaanta Laga، كما شاركت لاحقًا في أفلام ومسلسلات وبرامج ترفيهيّة مع زوجها الممثّل باراج تياجي.