السّعودية تستضيف أحمد حلمي… موعدنا مع الكوميديا

أعلن المستشار، تركي آل الشّيخ، رئيس الهيئة العامّة للتّرفيه في السّعوديّة، عن موعد عرض مسرحيّة “بني آدم” الكوميديّة، من بطولة الممثّل المصريّ، أحمد حلمي، عن جديد في جدّة، بعد أن عرضت للمرّة الاولى ضمن فعاليّات موسم الرّياض في كانون الاول/يناير الفائت.

بهذه المناسبة، نشر المستشار، تُركي آل الشّيخ، عبر صفحته الرّسميّة على “إكس”، البوستر الرّسميّ للمسرحيّة الّذي يجمع جميع أبطالها وعلّق: ”تنتظركم لحظات كلّها ضحك مع النّجم الكبير أحمد حلمي في مسرحيّة “بني آدم” الكوميديّة في جدّة على المسرح العربيّ، من الثّاني إلى الخامس من يوليو المقبل”.

تدور أحداث مسرحيّة “بني آدم”، حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى “غندور”. بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحوّل غندور، إلى هيئة بشريّة ليعطّل جهودها، لكنّ الحياة بينهم تكشف له جانبًا آخر من البشر لم يعرفه من قبل.

يشارك في بطولة المسرحيّة، إلى جانب أحمد حلمي، باقة من الممثّلين أبرزهم: حمدي الميرغني، أسيل عمران، مصطفى خاطر، إيمان السّيّد، محمّد جمعة، ياسمينا العبد وغيرهم.