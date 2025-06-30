بالفيديو- لحظة ذعر.. سيارة بيونسيه المكشوفة تنقلب في المسرح

وجدت بيونسيه نفسها في قلب دراما غير متوقّعة في مسقط رأسها هيوستن خلال جولتها “كاوبوي كارتر”، حيث تعرّضت لموقف صعب أمام آلاف المعجبين بها.

خلال حفلها مساء السّبت في ملعب “إن آر جي”، كانت النّجمة العالميّة تحلّق عاليًا فوق الجمهور بسيّارتها المكشوفة الحمراء المميّزة – وهي جزء أساسيّ من مجموعتها لأغنية ” 16 Carriages” – عندما انحرفت السّيارة فجأة، ممّا تسبّب في لحظة ذعر حقيقيّة لبيونسيه والجمهور على حدّ سواء.

عندما بدأت السّيارة بالانقلاب بشكل خطير، كان ردّ فعل بيونسيه فوريًّا وهادئًا. نادت على فريقها قائلة: “قفوا، توقّفوا، توقّفوا”، بصوت واضح مع الإلحاح.

هدأ الملعب المكتظّ بسرعة، وعندما تمّ إنزال السّيّارة بأمان، انفجر الجمهور بالهتاف. بفضل سرعة استجابة فريق العمل، عادت السّيّارة إلى المسرح دون إصابة بيونسيه أو أيّ شخص آخر.

وعقب الحادث، أصدر فريق بيونسيه في باركوود إنترتينمنت بيانًا طمأن فيه المعجبين بها.

وجاء في البيان: “الليلة في هيوستن، في ملعب إن آر جي، تسبّب عطل فنّيّ في انقلاب السّيّارة الطّائرة، وهي دعامة تستخدمها بيونسيه للدّوران حول الملعب ورؤية معجبيها عن قرب. تمّ إنزالها بسرعة ولم يُصب أحد بأذى. واستمرّ العرض دون وقوع أيّ حادث”.

وغادرت بيونسيه المسرح لفترة وجيزة بعد الحادث، لكنّها عادت بعد ذلك بقليل، واستأنفت أداءها بثباتها المعهود.

وشكرت الجمهور بتقدير حقيقيّ، قائلةً لهم: “أريد أن أشكركم جميعًا على حبّكم لي. إذا سقطت يومًا ما، فأنا متأكّدة من١ أنّكم ستلتقطونني”.

لاحظ المعجبون بها والنّقّاد على حدٍّ سواء كيف أنّ حضورها يبعث شعورًا بالطّمأنينة لدى الجمهور، بغضّ النّظر عمّا يحدث خلف الكواليس.

تضمّ جولة كاوبوي كارتر، المعروفة رسميًّا باسم “كاوبوي كارتر وجولة روديو تشيتلين سيركيت”، اثنين وثلاثين حفلًا موسيقيًّا في ملاعب مختلفة في أمريكا الشّمالية وأوروبا.

يتضمّن هذا الإنتاج الطّموح عرضًا مسرحيًّا ودعائم متقنة، إذ تتفاعل بيونسيه باستمرار مع جمهورها بطرق جديدة ومبتكرة. من المقرّر أن تختتم الجولة الّتي بدأت في إنجلوود، كاليفورنيا، في الثّامن والعشرين من أبريل، وفي السّادس والعشرين من يوليو في بارادايس، نيفادا.

تُذكّر حوادث مثل حادثة هيوستن المعجبين بمدى الجهد المبذول في تقديم هذه العروض الملحميّة. فبينما قد تُشكّل التكنولوجيا بعض المخاطر أحيانًا، إلّا أنها تُقرّب المعجبين بفنّانيهم المفضّلين.

بالنّسبة لبيونسيه، تُعدّ هذه اللحظات دليلًا على احترافيّتها والتزامها تجاه مُحبّيها.

بعد الحادثة المُميتة في هيوستن، سيُكثّف فريق بيونسيه بلا شك إجراءات السّلامة في مواعيد جولتها المتبقّية.

ومع ذلك، وكما أوضحت المغنّية نفسها، فإنّ الأمر لا يقتصر على تجنّب الحوادث المؤسفة، بل يتعلّق بكيفيّة التّعافي ومواصلة المُضيّ قُدمًا.

لا يزال استعداد بيونسيه لشكر المُعجبين بها وتفانيها في كلّ عرض يُميّزها.

حتّى في مواجهة التّحدّيات غير المتوقّعة، فإنها تثبت لماذا تظلّ واحدة من أكثر الفنّانين احترامًا في العالم.