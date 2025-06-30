سلمى أبو ضيف تكشف عن أمنيتها: نفسي أشوف شريهان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 02:58 مساءً - كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن أمنيتها في تقديم عمل إستعراضي؛ كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بتشبيهها بالنجمة الكبيرة شريهان، مؤكدة أنها رمزاً لا يمكن مقارنته بأحد؛ وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع موقع "عرب وود".

سلمى أبو ضيف: نفسي أشوف شريهان

أوضحت سلمى أبو ضيف أمنيتها في تقديم عمل استعراضي، قائلة: "نفسي أعمل حاجة استعراضية، ومفيش حد بيعمل استعراض أحسن من، مظنش لا حد جيه ولا حد هيجي تاني، عمري ما شوفتها ولا قابلتها ونفسي أشوفها في حياتي".

كما علقت على تشبيه البعض لها بالنجمة الكبيرة شريهان، معربة عن سعادتها العارمة قائلة: "لما بسمع كده بتبسط اوي هي أيقونة لا تتكرر، بس أحنا هنظلمها كدا، وأنا بموت فيها".

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وفي سياقٍ آخر؛ لأول مرة في حديثٍ من القلب، كانت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف قد كشفت عن تفاصيل من حياتها الشخصية، حيث تحدثت عن قصة حبها مع زوجها وطريقة زواجهما السريعة، كما كشفت عن فارق العمر بينهما، وأيضًا رحلتها خلال الحمل والولادة وأعمالها المقبلة وذلك خلال حلولها ضيفة مع النجمة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC ".

أطلعوا على سلمى أبو ضيف تكشف عن قصة حبها مع زوجها.. وهذا هو فارق العمر بينهما

انتعاشة فنية لسلمى أبو ضيف

من جهةٍ أخرى، تعيش الفنانةانتعاشة فنية كبيرة بعد الإجازة التي حصلت عليها خلال الأشهر الماضية نظراً لظروف زوجها وحملها وولادتها، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ15 حلقة تبدأ تصويره قريباً، ويأتي ذلك بعد أيام من تعاقدها على المشاركة في فيلم "إذما" بمشاركة أحمد داود.

وتخوض سلمى أبو ضيف تجربة البطولة مجدداً في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسم "بنج كلي" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح الذي قدمت معه مسلسلها الأخير "أعلى نسبة مشاهدة" في موسم دراما رمضان 2024، ومن المُقرر بدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وفي السياق نفسه تستعد سلمى أبو ضيف لبدء تصوير فيلم "إذما" الذي يجمعها بالفنان أحمد داود في السينما بعدما تعاونا في الدراما خلال مسلسل "زينهم" العام قبل الماضي، والفيلم مقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة بوصفه مؤلفاً و"سيناريست".

كما تتعاون سلمى أبو ضيف مع الروائي والسيناريست محمد صادق، في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

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