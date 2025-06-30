خطة الملك تشارلز للم شمل الأمير هاري مع باقي العائلة.. مرتبطة بأمرٍ حزين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 02:58 مساءً - تشهد العائلة المالكة البريطانية منذ عام 2020 انقساماً بين أعضائها، وذلك بعد أن قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التخلي عن واجبهما الملكي كأعضاء "كبار" في العائلة المالكة والاستقلال بعيداً عن موطن الأمير هاري، وبذلك أصبحت العائلة المالكة مقسمة ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن البُعد لم يكن بعداً في المسافة والحدود فقط، بل أصبح نزاعاً وكشفاً للأسرار منذ أن كشف دوق ودوقة ساسكس الكثير من أسرار القصر وعلاقتهما بالعائلة في أول مقابلة لهما بعد ترك العائلة، تلك المقابلة الشهيرة مع أوبرا وينفري.

وبعدها أصدر الأمير هاري مذكراته لتبعُد المسافات أكثر ويزداد خلاف الشقيقين ويليام وهاري، والملك تشارلز أيضاً الذي يرفض التحدث لابنه.

ولكن لا يزال قلب الملك تشارلز تسيطر عليه مشاعر الأبوه ويريد أن يجمع ابنيه، وهذا ما خطط له للمستقبل، في وقتٍ غير معلوم؛ إذ يرتبط هذا التجمع العائلي بحدث حزين؛ فما هو؟

هكذا سيجمع الملك تشارلز الأمير هاري بأعضاء العائلة المالكة

جزء من مكان الأمير هاري داخل العائلة المالكة سيُرد إليه، ولكن بعد وفاة والده الملك تشارلز، حيث سيلعب دوراً مهماً في جنازة والده وفقاً للخطة الموضوعة لجنازة الملك تشارلز. وليس بالغريب أن يضع الملك خطة وفاته بما في ذلك تفاصيل إعلان الوفاة والجنازة الرسمية ومكان الدفن تماماً مثل الراحلة الملكة إليزابيث التي وُضع لها خطة ما بعد وفاتها والتي عُرفت باسم خطة "عملية جسر لندن"، التي وُضعت في ستينيات القرن الماضي، عندما كانت في الأربعين من عمرها تقريباً. ووفقاً لصحيفة "Daily Telegraph"، ستتضمن خطة وفاة الملك تشارلز دوراً مهماً لدوق ودوقة ساسكس.

ستتم دعوة هاري وميغان للمشاركة في وقفة عائلية خلال مراسم الدفن في قاعة وستمنستر، وفقاً لمصدر في القصر لـTelegraph، ومن المتوقع أن يجلسا مع كبار أفراد العائلة المالكة خلال مراسم الجنازة، ومن المتوقع أن يسير هاري جنباً إلى جنب مع شقيقه الأمير ويليام في موكب الجنازة عبر وسط لندن. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك الأمير آرتشي والأميرة ليليبت في فقرات الجنازة المناسبة لعمرهما عند رحيل جدهما.

الأمير هاري وميغان ماركل في جنازة الملكة إليزابيث

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عندما تُوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر من عام 2022، حرص الأمير هاري وميغان ماركل على الانضمام لباقي أفراد العائلة المالكة لحضور الجنازة وما يسبقها من إجراءات تليق بملكة بريطانيا. لكنهما عندما حضرا جنازة الملكة في دير وستمنستر، جلس هاري وميغان خلف الملك والملكة كاميلا مباشرةً، بينما جلس الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الصف الأمامي مع ابنيهما الأكبرين، الأمير جورج والأميرة شارلوت، على الجانب الآخر من ممر صغير من الملك والملكة. وعمد مسؤولو القصر إلى إبعادهما إلى الصف الثاني -بالقرب من الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني.

وهذا الموقف جعل هاري وميغان يشعران بمرارة وإقصاء أكثر من أي وقتٍ مضى.

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