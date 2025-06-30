بعد اتهامه بالتعدي على طليقته.. قرار جديد من النيابة بشآن أحمد السقا تعرفوا عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 02:58 مساءً - مازال الفنان أحمد السقا يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث؛ وذلك بعد واقعة اتهامه بالتعدي بالسب على طليقته وأم أولاده الإعلامية مها الصغير، وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

هذا وقد قررت جهات التحقيق في مصر، إخلاء سبيل الفنان المصري أحمد السقا بكفالة خمسة آلاف جنيهًا، بعد إستدعائه وسماع أقواله في اتهام طليقته له بالاعتداء عليها وعلى سائقها.

أحمد السقا: لم أعتدي على مها الصغير

من خلال البيان الصادر من جهات التحقيق، نفى الفنان أحمد السقا أمام هيئة النيابة الموقرة التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن الواقعة "أُخرجت عن سياقها"، وأنه لم يكن في نيته التعدي على أحد، بل حاول فقط الحديث مع طليقته مها الصغير بخصوص أمر عائلي يخصهما وأولادهما، بعد أن تجاهلت اتصالاته المتكررة، وفقاً لأقواله.

وأضاف السقا في أقواله أنه فوجئ بوجود السائق يشارك في الحديث بطريقة وصفها بـ "غير مناسبة"، ما أدى إلى احتداد الموقف؛ مبررًا موقفه بأن تصرفه نابع من حرصه على مصلحة أولاده، مشيرًا إلى أنه لم يوجّه أي إهانات عمدية ولم يقم بالاعتداء بدنيًا، مؤكدًا أن السائق ادّعى واقعة الضرب لتضخيم الموقف، ومحاولة تصوير الحادث على غير حقيقته.

وأشار على أن وجوده في الطريق كان مصادفة، وأنه لم يتربص أو يخطط لاعتراض السيارة، بل صادف رؤيته لها، فقرر الحديث مع طليقته بشأن بعض الأمور الأسرية، مؤكدًا أن الخلاف شخصي ولم يكن يستدعي تصعيده إلى مستوى الاتهامات القانونية.

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مها الصغير تتهم أحمد السقا بالاعتداء عليها بالسب والضرب

كانت الإعلامية مها الصغير وسائقها قد قاما بتحرير محضر بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهما فيه الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك داخل إحدى الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحسب ما ورد في المحضر الذي حررته الإعلامية مها الصغير وسائقها تضمن البلاغ مطاردتها من قبل طليقها الفنان أحمد السقا بسيارته، وملاحقتها وقطع عليها الطريق داخل الكمبوند؛ ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود أحمد السقا مجدداً ليعتدي عليها بالضرب وتعدى أيضاً على السائق عند تدخله.

وقد أمرت جهات التحقيق بنيابة السادس من أكتوبر، بصرف مها الصغير وسائقها من مقر التحقيقات بعد الاستماع لأقوالهما في واقعة التعدي عليها من الفنان أحمد السقا أمام المارة.

وباشرت نيابة السادس من أكتوبر التحقيقات في بلاغ الإعلامية مها الصغير وسائقها، كما أمرت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة

أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخراً انفصاله رسمياً عن الإعلامية مها الصغير، مؤكداً عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" أن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين.

وقال السقا خلال المنشور: "الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

أحمد السقا يعلن إنفصاله عن مها الصغير - الصورة من حسابه على الفيسبوك

السقا: سبحان مقلب القلوب ومبدلها

وتابع السقا: "ومش عايز رغي في الموضوع ده، رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين. وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها. شكراً".

وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال تصرف في قمة الاحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان؛ ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريباً".

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