هذه الشخصية يتمنى آسر ياسين تجسيدها: حلم من أحلامي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 02:58 مساءً - كشف الفنان آسر ياسين عن إحساسه وانطباعه عن الأعمال التي تنتمي للطابع الوطني والعسكري، موضحاً أنه يتمنى تقديم شخصية البطل "إبراهيم الرفاعي" في فيلم سينمائي، حيث حل آسر ياسين ووالدته السيدة منى الدغيدي بوصفهما ضيفين مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC "، وخلال البرنامج كشف آسر عن الكثير من الأسرار في حياته العملية والأسرية بالإضافة إلى بداياته الفنية وكواليس أعماله وأقرب الأفلام لقلبه.

هذه الشخصية يتمنى آسر ياسين تجسيدها

قال آسر ياسين: "أعمال مثل الكتيبة، الاختيار، وغيرها أشعر تجاهها بالمسؤولية الكبيرة جداً، الواجب والشرف، لأن تحديداً أي ضابط جزء من شغله أن يعمل في الظل ويبقى مستتراً لا يفضل أن يكون معروفاً؛ فهم رجال الظل فعلياً".

وأضاف آسر: "ومن أبسط الأشياء التي ممكن أن نقدمها كشكر لهم على جهودهم وتضحيتهم، وهو تقديم عمل يناقش دورهم ويوضح مهامهم؛ لأننا نعيش في بلد آمن جداً، فلازم تبقى عارف البلد آمن ليه؛ بفضلهم، فالناس دي كان يجب أن يُرد لهم ولو جزء صغير من دينهم علينا"؛ مؤكداً ضرورة وجود أعمال أكثر لكل الفئات التي تخدمنا وتحافظ على أمننا.

وأوضح آسر ياسين أنه يتمنى جداً تجسيد شخصية البطل إبراهيم الرفاعي، قائلاً: "أنا من الشخصيات التي أتمنى جداً تقديم فيلم عنها شخصية إبراهيم الرفاعي، نفسي جداً ودا من طموحاتي وأحلامي، لأن الشخصية دي درستها وقرأت الكثير عنها، كما قابلت أولاده، وسمعت صوته من خلال تسجيلاته الصوتية لهم، ودا بالفعل كان موجوداً في الفيلم الوثائقي الذي قدمته الخاص بحرب أكتوبر مع مروان حامد"، مضيفاً أن هناك الكثير من النماذج التي نفتخر بها ويمكننا تقديمها، وهناك الكثير من الأعمال التي يمكن طرحها التي تبرز عظمة المصريين وقوتهم.

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انتعاشة فنية لآسر ياسين

في سياقٍ آخر، يعيش النجمانتعاشة فنية خلال الفترة الحالية؛ من خلال المشاركة في فيلمين وعمل درامي؛ وهما فيلم "إن غاب القط"، الذي بدأ تصويره في أكتوبر من العام الماضي 2024، قبل توقفه بسبب انشغال ياسين بتصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي خاض به موسم دراما رمضان الماضي.

والمميز في هذا الفيلم هو حبكته الدرامية التي سوف تكون خليطاً من الكوميديا والأكشن، إلى جانب النجوم الآخرين المشاركين به، وعلى رأسهم: النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، الفنانة أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

كما يُشارك في فيلم "فرقة الموت"، ويأخذ الفنان آسر ياسين من خلاله محبي أعماله الفنية إلى رحلة غلب عليها طابع المغامرة، خاصةً بعد أن كشف عن ملامح الشخصية التي يظهر بها خلال أحداثه، حيث نشر في وقتٍ سابق عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة من كواليس الفيلم، معلقاً: "الخط.. فرقة الموت"، حيث يقدم آسر ياسين دور خط الصعيد، إبان فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويُكلَّف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويكرر آسر ياسين من خلال فيلم "فرقة الموت"، تعاونه مع أحمد عز في السينما، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققاه معاً في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. وقد حقق العمل إيرادات قياسية على شباك التذاكر.

ويضم "فرقة الموت" كوكبة من النجوم، منهم: محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبد الحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. ومن المقرر إعلان موعد طرحه في السينمات فور الانتهاء من تصويره.

أما على الجانب الدرامي؛ فيستعد الفنان آسر ياسين خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير أول مشاهده، في مسلسله الجديد "عسل أحمر"، المأخوذ عن رواية "دم على نهد"، للكاتب إبراهيم عيسى؛ إذ يظهر خلال أحداثه بشخصية قاتل محترف "سفاح"، يرتكب سلسلة من جرائم القتل في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، لصالح جهات متعددة، ويتم القبض عليه لاحقاً. وعلى الرغم من التحقيقات المكثفة، يرفض الكشف عن هويات من كلَّفوه، لكنه يقرِّر أخيراً البوح بالحقيقة لصحفية -تجسد دورها هند صبري- في مقابلة تُجرى قبيل تنفيذ حكم الإعدام؛ لتجد نفسها أمام اعترافات صادمة تقلب موازين القضية.

ويُعتبر هذا المسلسل هو أول عمل درامي يجمع في بطولته بين آسر ياسين وهند صبري، وثاني عمل فني يقدمانه معاً بعد الجزء الأول من فيلم "الجزيرة"، الذي عُرض عام 2007.

"عسل أحمر" من المسلسلات التي تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يصل إلى 10 حلقات، ومنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

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