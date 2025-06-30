مصطفى شعبان يمر بأزمة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري مصطفى شعبان عن أزمة يمر بها تتعلق بصحة والده حيث أنه أجرى عملية جراحية، وفي تفاصيل ما كتبه شعبان على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمستشفى العلمين النموذجي على ما لمسناه من رقي في التعامل واهتمام بالغ خلال عملية والدي اليوم، حقًا وجدت فيهم نموذجًا مشرفًا يجسد كفاءة وإخلاص المنظومة الصحية في مصر، كما أتقدم بخالص الامتنان إلى وزارة الصحة، وعلى رأسها وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، لما يبذلونه من جهد ودعم متواصلين للارتقاء بالرعاية الصحية، وكامل طاقم التمريض المحترم، على العناية الفائقة والرعاية الكاملة، جزاكم الله كل خير، وبارك في جهودكم لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية. "

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