إليكم الأسباب التي تجعل نانسي عجرم تختار هذا التصميم في حفلاتها

ميرنا وليد - بيروت - إطلالات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لا تمر مرور الكرام، فهي دائماً تلفت الأنظار ببريقها سواء على المسرح أو في جلسات التصوير. أسلوبها في اختيار الفساتين اللامعة ليس مجرد تفضيل، بل يعكس جوانب من شخصيتها وأسلوبها الفني.

مرحة ومشرقة: الأقمشة البرّاقة تعكس طاقتها الإيجابية وروحها المرحة، وتغني عن التصاميم المعقدة.

تناسق مع بشرتها: الألوان المعدنية والبرّاقة تليق ببشرتها الفاتحة وتبرز جمالها الطبيعي.

تناسب العروض الحية: هذه الفساتين تضيء تحت الأضواء، ما يجعلها مثالية لحفلاتها الكبيرة.

تنوع في التصاميم: رغم حبها للبريق، تنوّع نانسي في القصّات من الفساتين إلى البدلات والجمبسوت.

تفاصيل صغيرة تغيّر الكثير: حتى لمسة بسيطة من اللمعان كفيلة بتحويل فستان كلاسيكي إلى قطعة لافتة.

بصمة لبنانية راقية: تتعاون مع أبرز المصممين اللبنانيين مثل إيلي صعب وزهير مراد، ما يضيف لمسة فاخرة لإطلالاتها.

البريق يخطف الأنظار: تعرف تماماً كيف تستخدم اللمعان لإبراز أنوثتها دون مبالغة.

صيحة لا تنتهي: الفساتين البرّاقة هي ركيزة أساسية في عروض الأزياء الراقية كل موسم.

انسجام مع الأقمشة الشفافة: تدمج بين الشفافية والبريق لتصاميم فريدة ولافتة.

مواكبة للموضة: الترتر من أبرز صيحات الموضة، ونانسي تختاره لتكون دائماً على الموضة.

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