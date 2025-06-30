برومانسية شديدة .. وائل كفوري يغني " بدي غيّر فيكي العالم "

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني وائل كفوري، أول أغنية من ألبومه الجديد، "WK25" وتحمل عنوان "بدي غيّر فيكي العالم".



وجاءت الأغنية مرفقة بفيديو كليب حيث يظهر كفوري في مكان مظلم وهو يغني الأغنية برومانسية وتأثر.

العمل كلمات إميل فهد، وألحان جهاد حدشيتي، أما الفيديو كليب فهو من اخراج شريف ترحيني.

وتقول كلمات الأغنية:

بعدِك إنتي حرام .. يحكو بقصص الغرام

بعدِك إنتي بالحب .. على الدنيي السلام

بدي غيّر فيكي العالم

علمهن كيف بيحب .. والل كتبو تاريخ الحب

نسيهن كل شي كتبو

فيكي جمال غريب .. بيخلي الجرح يطيب

الدنيي ماجابت بعد .. متلِك ولا رح بتجيب

بدي غيّر فيكي العالم

علمهن كيف بيحب .. والل كتبو تاريخ الحب