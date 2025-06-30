شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 13.. أسماء أبو اليزيد تكسب قضيتها ضد أحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أدلت سماح "فدوى عابد" بشهادتها ضد مسعد "أحمد مجدى" في المحكمة خلال الحلقة الـ 13 من مسلسل فات الميعاد، حكمت المحكمة لصالح بسمة فى قضية الطلاق بالضرر، ما جعل بسمة تفرح فرحة عارمة ولم تصدق أنها أخيرًا تخلصت من مسعد، ولكن محامى مسعد وعده أنه سيستأنف الحكم.

وكانت قد شهدت الحلقة 13 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت سماح "فدوى عابد" لبسمة "أسماء أبو اليزيد" بعد المشاجرة التي حدثت بسبب العفش، وأخبرتها أنها ستقف بجانبها وأنها ستقوم بتصوير عفش منزلها بالكامل حتى تستطيع استرداد حقها، وفي يوم المحاكمة ذهبت سماح وأدلت بشهادتها ضد مسعد وشهدت بأنه قام بالاعتداء بالضرب على بسمة.

مسلسل فات الميعاد تدور أحداثه فى إطار اجتماعى درامى مشوّق، وتتمحور القصة حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات، تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، ولاء الشريف، سلوى محمد على، محمود البزاوى، حنان سليمان، هاجر عفيفى، محمد أبو داوود، محمد خميس وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.