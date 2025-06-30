شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك وأنا" يحلق على مسرح البالون فى يومه الأول بحفل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أمس الأحد أولى عروض المسرحية الغنائية الاستعراضية "الملك وأنا" على مسرح البالون، بتوقيع فرقة "تحت 18" الفنية، فى حفل كامل العدد حيث شهد العرض الأول حضوراً جماهيريا مكثفاً، وجاء ذلك تحت رعاية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، فى إطار دعم الدولة للمسرح الهادف الموجه للنشء والشباب.

تفاصيل العرض المسرحى

يقدم العرض الذي أشرف على إخراجه الفنان محسن رزق، قصة فنية استعراضية تحمل رسائل إنسانية وتربوية راقية، من خلال طاقم تمثيلي يضم نخبة من النجوم منهم لقاء الخميسي، د. فريد النقراشي، هدي هاني، وخالد إبراهيم إبداعات فنية متميزة في الديكور د. حمدي عطية، الأزياء مروة عودة والإضاءة عز حلمي موسيقى وألحان الفنان عصام كاريكا وكلمات الشاعر عادل سلامة.



"الملك وأنا"



"الملك وأنا"



"الملك وأنا"



"الملك وأنا"

دعم المواهب الشابة

أكد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية أن هذا العرض يأتي ضمن استراتيجية الدولة: اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة تقديم أعمال مسرحية هادفة للنشء دمج العناصر الفنية الشابة مع الخبرات الاحترافية.

يستمر العرض طوال هذا الأسبوع، مع تخصيص عروض صباحية للمدارس والجامعات بأسعار مخفضة، في إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة الثقافة لتشجيع الجمهور على حضور العروض المسرحية الهادفة.