نسرين طافش: الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق

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تغزلت النجمة نسرين طافش في تجربة زواجها الأخيرة من رجل الأعمال أحمد جوهر، الذى تم فى شهر يناير الماضى، واعتبرته الشريك الصحيح، حيث شاركت منشور يكشف عن مدى استقرار علاقتها الزوجية وارتياحها مع زوجها، خاصة بعد تجربتها السابقة التي لم تكن موفقة بالنسبة لها وانفصلت بعد فترة قصيرة.

نسرين طافش: الزواج أفضل علاقة انسانيةوجاء في المنشور الذى شاركته نسرين طافش عبر استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحقيقة أن الزواج بالشريك الصحيح يُعتبر أعظم النعم على الاطلاق، نعمةُ الونس والصُحبة لا تقارن، الزواج أفضل علاقة إنسانية يكمن أن تجعل الانسان أخف نفساً وأطيب روحًا وأكثر التفاتًا للحياة".



نسرين طافش

وتقضى نسرين طافش اجازتها الصيفية بصحبة زوجها، وتحرص نسرين بشكل دائم على مشاركة متابعيها بصور من أوقاتها في السفر خارج البلاد سواء أثناء تواجدها على البحر خلال الصيف أوالأماكن العامة، وتحرص على إخفاء أي تفاصيل تخص زوجها حتى أنها لم تذكر اسمه، وعندما تنشر صوراً تجمعهما لا يظهر فيها بوجه.

نسرين طافش مع الدشاش في آخر أعمالها السينمائية

نسرين طافش شاركت في بداية 2014 خلال فيلم الدشاش بطولة محمد، زينة، باسم سمرة،، نسرين أمين، خالد الصاوى، مريم الجندى، أحمد الرافعى، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلى، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدى.

نسرين طافش تنتظر أيضاً استئناف تصوير فيلم "المصيف" الذى تقدم بطولته والمتوقف حالياً بسبب أزمات إنتاجية بعد تصوير أسبوع فى أحداثه، ويشارك فى بطولة الفيلم خالد الصاوى، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد، بسنت السبقى، محمد العمروسى، حجاج عبد العظيم، ومجموعة من الشباب والفيلم تأليف وإخراج سليم العدوى.





نسرين طافش وزجها فى رحلة بحرية



نسرين طافش مع زوجها فى اجازة الصيف



نسرين طافش وزوجها احمد جوهر



نسرين طافش مع زوجها أحمد جوهر



نسرين طافش وزوجها