تامر حسني يعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 01:19 مساءً - مع ترقب من قبل جمهوره ومحبيه؛ أعلن النجم تامر حسني عن مفاجأة، وهي طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "لينا معاد"، في بداية شهر يوليو القادم؛ موجهاً رسالة تعبر عن حبه وتقديره لجمهور، واستجابته لطلبه؛ الأمر الذي زاد من حماسهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هذا موعد طرح ألبوم تامر حسني الجديد

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في خطوةٍ فاجأ بها كل جمهوره ومحبيه؛ كشف الفنان تامر حسني عن موعد طرحه ألبومه الجديد "لينا معاد"، وذلك عبر حسابه على "إنستغرام"؛ حيث قال: "فتحولي عينكم كدة واستعدوا جيداً، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم "لينا معاد" بشكل كامل يوم 10 من يوليو القادم. أوامر يا حبايب قلبي".

ولم يُزِح الستار عن أي تفاصيل من الألبوم الجديد سواء عدد الأغاني أو الملحنين والشعراء الذين سيتعاون معهم؛ الأمر الذي تفاعل معه كل محبي النجم، معبِّرين عن حماسهم وسعادتهم الكبيرة بإصدار نجمهم المفضل ألبوماً كاملاً بعد فترة من الإصدارات الغنائية المنفردة.

يُذكر أن تامر قد تحدث بشكلٍ سابق عن ألبومه الجديد، مراهناً عليه بقوة هذا العام، مشيراً إلى أنه يتعاون من خلاله مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين؛ ما يمنحه تنوعاً موسيقياً واسعاً يُلبي أذواق جمهور متنوع.

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أحدث أعمال تامر حسني الغنائية

الجدير بالذكر أنقد أصدر في وقتٍ سابق مجموعة من أغنيات الألبوم بشكلٍ منفرد؛ ما زاد حماس جمهوره للاستماع للألبوم كاملاً؛ من أبرزها: "حلال فيك"، و"حبيبي تقلان" التي طرحهابطريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع الموزع العالمي علي فتح الله؛ حيث تم تصويره في مواقع متعددة، أبرزها سفح الأهرامات.

هذا إلى جانب طرحه عدداً من "الديوهات" التي لاقت رواجاً واسعاً، من بينها "ملكة جمال الكون" مع المطرب السوري الشامي، والتي حققت أرقاماً قياسية عبر المنصات الغنائية منذ طرحها وحتى الآن، "المقص" مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، و"قلدوه" مع مطرب المهرجانات أحمد بحر المعروف بـ"كزبرة".

نجاح لافت بـ"ريستارت"

يأتي طرحلألبوم "لينا معاد" بالتزامن مع نجاح فيلمه "ريستارت" وتحقيقه إيرادات مرتفعة، التي وصلت إلى نحو 80 مليون جنيه؛ ليدخل من خلاله قائمة أعلى 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية، من حيث الإيرادات، ويحتل المركز الثاني على مستوى شباك التذاكر.

وشارك تامر حسني في بطولة "ريستارت" كل من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفُّق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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