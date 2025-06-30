بعد غنائها بلاي باك في موازين.. بسمة وهبة تدافع عن شيرين عبد الوهاب وتلوم طبيبها الخاص فماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 01:19 مساءً - وسط أجواء مبهجة؛ كانت شيرين عبد الوهاب نجمة الحفل الختامي للدورة العشرين من مهرجان موازين بالمغرب، وبعد الحفل تعرضت شيرين للعديد من الانتقادات بسب غنائها بطريقة "البلاي باك"؛ هذا بالإضافة إلى إطلالتها التي اعتبرها البعض لا تناسب مهرجان ضخم وكبير بحجم موازين؛ الأمر الذي جاء عكس توقعات الكثيرين وخاصةً بعد غياب شيرين عن المهرجان لمدة تسع سنوات.

هذا الأمر استدعى خروج الإعلامية بسمة وهبة للدفاع عن شيرين، موجهة رسالة إلى الجمهور المغربي من أجل دعمها ومساندتها؛ هذا بالإضافة إلى توجية لوم وعتاب على طبيبها الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود.

هكذا دافعت بسمة وهبة عن شيرين

قالت بسمة وهبة من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "متزعلوش منومتجلدوهاش وربنا يعلم أنا بحب شعب المغرب أد أيه، والفنان بيستمد ثقته من جمهوره،واضح انها كانت تعبانة وطلعت بحالتها النفسية دي عشان متزعلكوش".

وأكملت بسمة وهبة: "محدش يعرف يملى مكان شيرين، وحش وقوية وياما ملت مركزها على المسرح، ولو فضلنا نهاجم شيرين وننتقدها هتنتكس وهنفقدها للأبد بالرغم من إنها صوت لا يعوض في الوطن العربي مع احترامي للجميع".

View this post on Instagram A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba)

بسمة وهبة تلوم على طبيب شيرين

كما وجهتاللوم على طبيبالخاص الدكتور نبيل عبد المقصود قائلة: "بعاتب دكتور نبيل عبدالمقصود إنه طلع قال إنزي الفل ومفيهاش حاجة؛ لاكان باين عليها التعب فأنت لما بتقول إنها كويسة كده معناه إنك بتقول إنها فنانة مش جديرة تطلع على المسرح أو مش مقدرة قيمة الحدث اللي هي كانت فيه وده طبعاً مش صحيح".

كما تحدثت بسمة عن إطلالتها والتي طالها بعض الانتقاد أيضًا؛ مؤكدة: "ممكن تكون بسبب تعبها كانت عايزة تلبس حاجة مريحة فلبست القفطان، وغناها بلاي باك ده أكبر دليل أن شيرين عبد الوهاب مش كويسة هو في مطربة في حجم شيرين محتاجة بلاي باك".

أطلعوا على شيرين عبدالوهاب لا زالت تدفع ثمن زلات لسانها: اعرفي القصة كاملة

تأثر شيرين وبكائها بحفلها في ختام مهرجان موازين

أحيت شيرين عبد الوهاب مساء يوم السبت الموافق 28 يونيو؛ حفل ختام الدورة الـ20 من مهرجان موازين مع المايسترو مدحت خميس والفرقة الموسيقية على مسرح "النهضة"؛ وذلك بعد غياب دام تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.

وفي لحظة مؤثرة؛ وعندها صعودها على خشبة المسرح لم تمر سوى دقائق معدودة، لتدخل شيرين في حالة من التأثر الشديد؛ جعلتها لا تستطيع أن تتمالك دموعها، ولكن سرعان ما عادت مرة أخرى لتتبادل التحية مع محبيها، الذين ملأوا جنبات المسرح مبكراً، قبل بدء الحفل بساعات طويلة.

وقبل أن تبدأ بالغناء، وجّهت رسالة للجمهور، قالت من خلالها: "وحشتوني"، وقدمت أولى أغنياتها بالحفل؛ أغنية «حبيبي نساي»، كما قدمت أغنيتيْ «صبري قليل» «مين اختار»، وباقة من أجمل أغانيها التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.

توقف مفاجئ

وعلى الرغم من الحماس الكبير الذي طغى على أجواء الحفل، إلا أنه شهد توقفاً مفاجئاً؛ بعدما طلبت الفنانةاستراحة قصيرة، وغادرت المسرح لبضع دقائق، قائلة لجمهورها: "لحظة وهارجعلكم تاني"؛ الأمر الذي يدل أنها ليست بكامل صحتها.

وما هي إلا لحظات حتى عادت مجدداً مفعمة بالطاقة والحيوية، لتكمل فقرتها وسط تصفيق الجمهور، مقدمة باقة من أغانيها المحبوبة، منها أغنية "على بالي"، وباقة متنوعة من الأغاني.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

مهرجان موازين يجمع نجوم الطرب في الوطن العربي

يُذكر أنه انطلقت الدورة العشرون من مهرجان موازين - إيقاعات العالم، في الفترة من 19 إلى 28 من يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركةٍ واسعةٍ لنجوم الغناء من الوطن العربي. وشارك في نسخة المهرجان لهذا العام عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم:، كاظم الساهر، نانسي عجرم، راغب علامة، وائل جسار، ديانا حداد، روبي، زياد برجي وآخرون.

يمكنكم قراءة شيرين عبد الوهاب تشيد بهذه المسلسلات في رمضان 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".