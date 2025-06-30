مايا نعمة وإبنتها تتعرضان لحادث خطير.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مايا نعمة الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت من خلاله عن تعرضها وإبنتها لوسي احتدث خطير، وأقلقت الجمهور بظهورها بضمادات طبية على رجلها ورجل إبنتها أيضاً.



وأكدت مايا نعمة في التعليق أنه تم نقلها هي وإبنتها إلى غرفة الطوارئ الأمس الأحدودخلتا المستشفى دون ذكر تفاصيل الحادث.

وعلقت مايا على المنشور مطمئنة الجمهور لحالتهما الآن، وكتبت: "من أسبوع كنا بغرفة الطوارئ بسبب إصبع لوسي... ومبارح (الأحد) رجعنا دخلنا أنا ويّا بنفس الوقت عالمستشفى. إن شاء الله ما بقى يصير معنا شي... والحمد لله على كل شي".