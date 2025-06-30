ميرنا وليد - بيروت - بخطوة لافتة ومميزة، كُرّمت الممثلة المصرية عايدة رياض في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه الدكتور هراتش ساغبازاريان، هذا المهرجان الذي أعاد بنا الى زمن الإبداع الفني وأعطى صورة مميزة عن وطننا لبنان.
موقع "الفن" تواجد في المهرجان التكريمي، وقد أجرينا مقابلة شيّقة مع عايدة رياض تحدثنا فيها بداية عن المناسبة ورسالتها للدكتور هراتش، كما استذكرنا فيلم "اللعب مع الكبار" الذي خاضت بطولته الى جانب الممثل المصري عادل إمام، وتطرقنا بحديثنا عن الممثلة المصرية إلهام شاهين.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر عايدة رياض برسالة لـ د.هراتش في مهرجان الزمن الجميل وماذا عن آخر لقاء مع عادل إمام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.