تامر حسني يستجيب لطلب جمهوره ويعلن هذه البشرى

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ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عن اعلانه طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "لينا معاد"، في بداية شهر تموز/ يوليو القادم.
وشارك تامر متابعيه عبر صفحته، البوستر الرسمي للألبوم الجديد، وأرفقه بتعليق كتب فيه رسالة تعبر عن حبه وتقديره لجمهوره، واستجابته لطلبه، إذ قال في تعليقه: "فتحولي عينكم كدة واستعدوا جيداً، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم "لينا معاد" بشكل كامل يوم 10 من يوليو القادم. أوامر يا حبايب قلبي".
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