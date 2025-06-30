كريستيانو رونالدو بهذا التصريح الملفت حول الإستقرار في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - وقع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر عقد جديد يمتد لعام 2027.

وتحدث كريستيانو بعدها عن رغبته بالإستقرار بشكل دائم في السعودسة، وقال: "نحن – كعائلة – وجدنا في السعودية مكانًا نحبه ونرتاح فيه. الناس هنا طيبون، والحياة جميلة، وهذا أحد أسباب استمراري مع النصر، فأنا لا أرى نفسي أعيش في مكان آخر. أريد أن أعيش هنا لبقية حياتي.

كما عبر رونالدو عن إعجابه بتطور السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال: "أرفع قبعتي لولي العهد. العمل الذي يُنجز هنا ملهم. أنا برتغالي، لكني أنتمي للسعودية. هذا الشعور لا يمكن وصفه. طموحي هو التتويج بلقب كبير مع النصر. لا زلت أؤمن بذلك. ولهذا السبب قررت أن أمدد عقدي لعامين إضافيين".

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