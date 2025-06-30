فنانة شهيرة تغني على المسرح بروب الاستحمام لسبب غير متوقع

ميرنا وليد - بيروت - صعدت المغنية التركية عليا على خشبة مسرح مسرح تشيشمي للغناء في حفلها وهي ترتدي روب الاستحمام.

وكشفت عليا أنها اضطرت للظهور برداء الاستحمام عقب فقدان حقيبتها أثناء رحلتها الجوية من إسطنبول إلى تشيشمي الساحلية غرب تركيا، إذ فوجئت بأن حقيبتها التي تضم ملابسها الخاصة بالحفل لم تصل بسبب خطأ من شركة الطيران.

وقالت عليا: "أعتقد أنّكم ستسألونني لماذا كنت أرتدي رداء حمام ولماذا تأخّرت. لقد نسيت الخطوط الجويّة التركيّة، حبيبتي، حقيبتي في إسطنبول". وطلبت عليا من الحاضرين عدم اعتبار مظهرها تصرفاً فيه أي تقليل احترام، إذ قالت: "أرجو ألّا تعتبروا ظهوري بهذا البُورنُص إهانة لكم، حضرت احتراماً لكم وللحفل، رغم هذا الظرف الخارج عن إرادتي".

واللافت أنه بعد دقائق من بدء الحفل، وصلت حقيبة الفنانة إلى الموقع، لتغادر عليا المسرح ثم تعود بملابسها الخاصة وتستكمل غنائها.



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