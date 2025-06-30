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ميرنا وليد - بيروت - احتفل المخرج رامي عادل إمام، مساء أمس الأحد، بعقد قران نجله عادل على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
وقد أتم الشيخ معز رمضان مراسم عقد القران، بينما جلس المخرج رامي إمام على المنصة. وغاب الممثل المصري عادل إمام عن المناسبة، ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول حالته الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت فريدة قد احتفلت بتوديع العزوبية، بحضور عدد من صديقاتها، وذلك قبل أيام من حفل الزفاف الذي يترقبه جمهور الممثل الكبير.
وتداول ناشطون على الإنترنت، مجموعة صور للعروس من حفلها الخاص، والتي ظهرت فيها وسط صديقاتها وهي ترتدي الفستان الأبيض، وتزين رأسها بتاج مكتوباً عليه "عروس".
كانت هذه تفاصيل خبر حفيد عادل إمام يدخل القفص الذهبي.. وهذه مهنة العروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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