هل كانت شيرين جاهزة للصعود على المسرح؟ طبيبها يحسم الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، على موجة الانتقادات التي طاولتها بعد ظهورها الأخير في حفل ختام مهرجان “موازين الدولي” في المغرب، نافياً صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم أهليتها الصحية أو النفسية للصعود على المسرح في الفترة الحالية.

وفي تصريحات صحافية، قال عبد المقصود: “معرفش الناس بتقول إنها كانت غير مؤهّلة نفسياً تطلع ليه… وليه الناس مركّزة مع علاجها؟ شيرين عبد الوهاب كويسة جداً جداً، ومفيش الكلام اللي بيتقال ده”.

وأضاف مؤكداً: “شيرين طلعت على المسرح وغنّت، والجمهور كان مبسوط بيها، مفيش داعي للتهويل أو نشر معلومات غير دقيقة عن حالتها”.

وكانت شيرين قد عادت إلى جمهور المغرب بعد غياب دام قرابة تسع سنوات، حيث أحيت حفل ختام “موازين” وسط حضور جماهيري ضخم، قدّمت خلاله مجموعة من أبرز أغانيها.

ورغم بعض الانتقادات التي وُجّهت لها بسبب اعتمادها على تقنية الـ”بلاي باك” في بداية الحفل، إلا أن الفنانة المصرية تداركت الأمر سريعًا، واستجابت لطلب الجمهور بالغناء المباشر، ما أشعل التفاعل وزاد من حماسة الأمسية.

وأكدت مصادر مقرّبة من شيرين أن عودتها إلى المسرح تأتي ضمن خطة مدروسة لاستئناف نشاطها الفني بشكل متوازن، في وقتٍ تحظى فيه بدعم طبي وأسري يضمن استقرارها الكامل نفسيًا وصحيًا.