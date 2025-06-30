هاندا أرتشيل تحسم الجدل حول انفصالها عن هاكان سابانجي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة بدت وكأنها نفي صريح لكل الشائعات التي طالت علاقتها، شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ظهرت خلالها برفقة حبيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي، أثناء قضائهما وقتًا ممتعًا على شاطئ البحر في مدينة كان الفرنسية.

الصور التي ظهرت فيها أرتشيل بإطلالة صيفية هادئة، حظيت بتفاعل واسع من الجمهور، واعتُبرت تأكيدًا لاستمرار علاقتها العاطفية بهاكان، بعد موجة من الأخبار التي تحدثت مؤخرًا عن انفصال محتمل بينهما بسبب مشاهدها الرومانسية في مسلسلها الجديد تذكر الحب.

“تذكر الحب” يشعل الجدل ويثير التوتر

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل تذكر الحب، الذي تشارك فيه هاندا أرتشيل البطولة مع النجم باريش أردوتش، قد أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط التركية، بعد عرض مشاهد رومانسية جمعتها بباريش، اعتبرها البعض جريئة ومؤثرة على حياتها الخاصة.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن هاكان سابانجي عبّر عن انزعاجه الشديد من تلك المشاهد، بل غادر المنزل الذي كانا يتابعان فيه الحلقة، في لحظة وُصفت بأنها “مشحونة بالتوتر والانفعال”، ما فتح بابًا واسعًا أمام شائعات الانفصال.

موقف العائلة يزيد الضغوط

التقارير ذاتها أشارت إلى أن عائلة سابانجي لم تُبدِ ارتياحها للمشاهد التي قدّمتها هاندا في المسلسل، واعتبرت أن مثل هذه الأعمال لا تتماشى مع صورة زوجة محتملة للعائلة، ما أدى إلى توتر داخلي بين الأطراف، وسط أحاديث عن رفض العائلة لفكرة الزواج في ظل استمرار أرتشيل في تقديم هذا النوع من الأدوار.

ظهور يؤكد الاستمرار

لكن ظهور الثنائي معًا مجددًا على شاطئ كان، وابتسامتهما الواضحة في الصور، بدّد موجة الشكوك مؤقتًا، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة، سواء على الصعيد الشخصي أو الفني، لاسيما أن مسلسل تذكر الحب ما زال في بداياته، وقد يتسبّب في المزيد من الجدل مع تطور الأحداث.