شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد خيرى بشارة .. أبرز أعماله وحكايته مع عشق السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المخرج الكبير خيرى بشارة بعيد ميلاده الموافق 30 يونيو، ويعد من أبرز نجوم الإخراج السينمائي في صناعة السينما بعدما اشتهر بتقديم أعمال سينمائية حصل بسببها على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية.

من بين أعماله فيلم آيس كريم في جليم للنجم الكبير عمرو دياب، وفيلم أمريكا شيكا بيكا للنجم محمد فؤاد، وغيرها من الأفلام.

وقد اشتهر خيرى بشارة بتقديم النجمين الكبيرين عمرو دياب ومحمد فؤاد في السينما بعد نجاحهما بصورة كبيرة في الغناء، واستطاع أن ينجح معهما ويقدمهما في آيس كريم في جليم وأمريكا شيكا بيكا.

هذا وقد ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، كما عاش بحي شبرا وكان عاشقا للسينما منذ صغره ليلتحق بالمعهد العالي للسينما ويتخرج في قسم الإخراج عام 1967.

حاز خيرى بشارة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، ومن أشهر أفلامه "يوميات نائب في الأرياف" و"العوامة رقم 70" و"الطوق والأسورة" و"يوم مر ويوم حلو" و"كابوريا" و"آيس كريم في جليم".