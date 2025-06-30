والدة آسر ياسين تكشف عن قصة حبها مع والده.. وموقف طريف يجمعه بحماته تعرفوا إليه!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 10:23 صباحاً - حلّ الفنان آسر ياسين ووالدته السيدة منى الدغيدي ضيفا الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC "؛ وخلال الحلقة كشفت والدته عن قصة الحب التي جمعتها بوالده، وتحدثت عن تربية آسر وشقيقه، كما كشف آسر عن موقف طريف جمعه بحماته عند تقدمه لزوجته "كنزي"، وذلك في حلقة مليئة بالأسرار والأجواء الطريفة، كشفت الكثير سواء عن حياته الأسرية أو المهنية.

قصة الحب التي جمعت والدة آسر ياسين ووالده

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موقف طريف يجمع آسر ياسين ووالدة زوجته

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روت السيدةخلال الحلقة عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها والد آسر ياسين؛ حيث قالت: "أنا وزوجي أشرف تقريباً متربيين مع بعض، أعرفه وأنا عمري 3 سنوات، وكنا نتقابل كثيراً خلال فصل الصيف"، وأكملت الدغيدي: "وبعد قصص كتير اتجوزنا، وحالياً بيجمع بينا دايماً المودة والرحمة والطبطبة ومواقف حب حقيقية، وكان بيطبطب عليا وأنا عيانة".وأشارت أنها كانت تتولى مسؤولية أولادها كاملةً أثناء فترة سفر والدهما، سواء في الدراسة أو التمارين، وأن غرضها الأول من الإنجاب كانت تربية أبنائها بالطريقة الصحيحة، موضحة آنيحب عمله جداً وأنها شجعته على مهنته وتحمّلت معه الكثير، قائلة: "كنت هزعل من نفسي لو كنت مسمحتلوش بالتمثيل وأنه يبقى مهندس وخلاص، وميحققش حلمه،دلوقتي هو إللي بيطبطب علينا أنا وأشرف".وخلال الحلقة تطرقفي الحديث عن زواجه وروى موقفاً كوميدياً جمعه بوالدة زوجته "كنزي" قبل خطوبتهما؛ حيث قال: "اتقدمت لكنزي آخر عام 2011، وهي حاولت أكثر من مرة وبأكثر من طريقة التلميح لوالدتها بعلاقتنا"، وتابع: "ثم اعترفت لها عن علاقة الحب التي تجمعنا ومقابلتنا، فردت عليها والدتها قائلة: أنا عارفة أنه بيتهته وذلك بعد مشاهدتها لفيلم "رسائل البحر"، لتوضح لها أنه مجرد فيلم، هو فقط مثل أنه متلعثم".يُذكر أنتزوج من زميلة الدراسة كنزي عبدالله في عام 2012 بعد قصة حب، وأنجبا 3 أولاد؛ طاهر وآمين وزين.

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انتعاشة فنية لآسر ياسين

يعيش النجمانتعاشة فنية خلال الفترة الحالية؛ من خلال المشاركة في فيلمين وعمل درامي؛ وهما فيلم "إن غاب القط"، الذي بدأ تصويره في أكتوبر من العام الماضي 2024، قبل توقفه بسبب انشغالبتصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي خاض به موسم دراما رمضان الماضي.

والمميز في هذا الفيلم هو حبكته الدرامية التي سوف تكون خليطاً من الكوميديا والأكشن، إلى جانب النجوم الآخرين المشاركين به، وعلى رأسهم النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، الفنانة أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

كما يُشارك في فيلم "فرقة الموت"، ويأخذ الفنان آسر ياسين من خلاله محبي أعماله الفنية إلى رحلة غلب عليها طابع المغامرة، خاصةً بعد أن كشف عن ملامح الشخصية التي يظهر بها خلال أحداثه، حيث نشر في وقتٍ سابق عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة من كواليس الفيلم، معلقاً: "الخط.. فرقة الموت"، حيث يقدم آسر ياسين دور خط الصعيد، إبان فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويُكلَّف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويكرر آسر ياسين من خلال فيلم "فرقة الموت"، تعاونه مع أحمد عز في السينما، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققاه معاً في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. وقد حقق العمل إيرادات قياسية على شباك التذاكر.

ويضم "فرقة الموت" كوكبة من النجوم، منهم: محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. ومن المقرر إعلان موعد طرحه في السينمات فور الانتهاء من تصويره.

أما على الجانب الدرامي، يستعد الفنان آسر ياسين خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير أول مشاهده، في مسلسله الجديد "عسل أحمر"، المأخوذ عن رواية "دم على نهد"، للكاتب إبراهيم عيسى، إذ يظهر خلال أحداثه بشخصية قاتل محترف "سفاح"، يرتكب سلسلة من جرائم القتل في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، لصالح جهات متعددة، ويتم القبض عليه لاحقاً. ورغم التحقيقات المكثفة، يرفض الكشف عن هويات من كلّفوه، لكنه يقرّر أخيراً البوح بالحقيقة لصحفية -تجسد دورها هند صبري- في مقابلة تُجرى قبيل تنفيذ حكم الإعدام، لتجد نفسها أمام اعترافات صادمة تقلب موازين القضية.

ويُعتبر هذا المسلسل هو أول عمل درامي يجمع في بطولته بين آسر ياسين وهند صبري، وثاني عمل فني يقدمانه معاً بعد الجزء الأول من فيلم "الجزيرة"، الذي عُرض عام 2007.

"عسل أحمر" من المسلسلات التي تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة، إذ يصل إلى 10 حلقات، ومنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

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