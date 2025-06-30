آسر ياسين: كان استحالة أكون ممثلاً.. وهذا الفيلم الأقرب لقلبي!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 10:23 صباحاً - كشف الفنان آسر ياسين عن بداياته الفنية، مؤكداً رفض عائلته وتحديداً والدته دخوله مجال التمثيل وتركه للهندسة، كما تحدث عن فيلمه "تراب الماس" وتعاونه مع المخرج مروان حامد، وكيف شكَّل هذا الفيلم نقطة تحول في حياته المهنية.

آسر ياسين يتحدث عن بداياته الفنية

حلَّ النجم آسر ياسين ووالدته السيدة منى الدغيدي ضيفا الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" وخلال الحلقة تحدث عن بداياته الفنية والتحديات التي واجهته قائلاً: "في البداية لم يتقبلوا الأمر وكثير من أصحابي اتهموني بالجنون، ولكن أخويا كان داعماً لي جداً".

وأكمل ياسين: "والدتي كانت رافضة تماماً فكرة التمثيل لخوفها عليا، وكل يوم كانت بتكلمني وتعيط وتقولي بتضيع مستقبلك، ووالدي تعامل معايا بشكل منطقي جداً وهندسي وقال لي اديني خطة لتجربتك فى التمثيل علشان أشوف دلالات على نجاحك؛ فقولت له أديني سنة".

وأضاف آسر ياسين: "كلام والدي كان بالنسبالي مثل صلاة الاستخارة بالضبط، بتسلم نفسك لخطة معينة وخلالها بتلاقي دلالات وفي نفس الوقت أنت بتسعى، وبتلاقي مردوداً خلال مشوارك، وبدأت بالفعل مقابلة.. تجسيد فيلم قصير.. تجربة أداء.. حضرتك تكلميني وأستاذ داود عبدالسيد، فبدأ يكون فيه دلالات نجاح، وبعد مرور السنة بدأت أكون متكفلاً بنفسي مادياً، أقدر أواجه أهلي بنجاحاتي والحمد لله ربنا كرمني".

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آسر ياسين: تراب الماس من أهم الأفلام في حياتي

كما تطرقخلال الحلقة للحديث عن فيلمه "تراب الماس" وتعاونه مع المخرج مروان حامد؛ موضحاً أنه من المحطات المهمة في مسيرته الفنية ومن أقرب الأفلام لقلبه، قائلاً: "تراب الماس من الأفلام التي أعتز بها جداً، لأن الفيلم دا بالنسبالي كامل ومهم والشخصية فرقت معايا جداً، وبحب الفيلم على المستوى الشخصي جداً".

وتابع آسر: "والشغل مع مروان حامد جميل جداً، وعلاقتي بيه قوية جداً وبعتبره صديق، وهو شاطر ومخلص جداً لعمله ودا شيء بيفرق معايا جداً، مروان بيشجع الممثل وبيوفر كل السبل من أجل راحتك وتركيزك في العمل، أنا بحب تراب الماس جداً وبشوفه أحسن فيلم عمله مروان حامد".

وأوضح أنه شارك مروان حامد في فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، وشاركه في الأداء والده ووالدته، وهو من أقرب الأفلام لقلبه أيضاً، معبراً عن سعادته وفخره كونه جزءاً من هذا الفيلم.

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فيلم "تراب الماس"

صدر فيلم "تراب الماس" عام 2018، وتدور قصته حول "طه حسين الزهار" شاب يعمل في إحدى الصيدليات، ويعيش مع والده القعيد الذي كان يعمل مدرساً للتاريخ، وفي يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده في ظروف غامضة، ومع الوقت يكتشف طه أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خلال مذكراته التي خلَّفها وراءه، مما يفتح أمام طه عالماً كبيراً من الفساد والجريمة لم يعلم بوجوده.

وشارك آسر ياسين بطولة الفيلم كوكبة من النجوم منهم منة شلبي، إياد نصار، ماجد الكدواني، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

آخر المشاركات الدرامية لآسر ياسين

يُذكر أن آخر أعمالكانت من خلال المشاركة في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، وقد عُرض في النصف الأول من الشهر في 15 حلقة؛ ودارت أحداثه في إطار درامي حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

وجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

وشارك ببطولة المسلسل مع آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

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