شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى ضيف شرف فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمود عبد المغنى، كضيف شرف في فيلم "صقر وكناريا"، بطولة النجمين محمد إمام وشيكو، فيما يُعتبر ظهور عبد المغني علامة مميزة لأبطال العمل وتعزز طابع الأبطال وتنوع الكوميدي، خاصة أن عبد المغنى يجسد شخصية مميزة ومختلفة ستكون إضافة كبيرة لشخصات العمل، كما جاء النجم دياب والفنانة نسرين أمين كضيوف شرف أيضًا خلال أحداث العمل.

"صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، يجمع بين الكوميديا والأكشن، وتدور أحداثه ضمن قالب اجتماعي خفيف، فيما يظهر النجم خالد الصاوي بدور "رجل عمليات خاصة" سابق، وهو رجل يعمل لديه عصابة كاملة يقودها محمد إمام.

وقد أنهى فريق العمل أكثر من نصف المشاهد قبل إجازة عيد الأضحى، مع استهداف إنهاء التصوير بمنتصف يوليو 2025، تمهيدًا لعرضه خلال موسم الصيف السينمائي الحالي.

صقر وكناريا يشارك في بطولته كل من محمد إمام ، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكرى، خالد الصاوى، وقائمة من ضيوف الشرف ابرزهم انتصار، دياب، محمود عبد المغنى، نسرين أمين، وأخرون.

ويجتمع المخرج حسين المنباوى مع النجم محمد إمام فى السينما للمرة الثالثة بفيلم جديد وهو صقر وكناريا، حيث يعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة فى السينما لعام 2025، وتوجد كيميا بين الثنائى فى السينما، والتقى المنباوى مع إمام فى عملين فى السينما وهما عمهم وليلة هنا وسرور.

والتقى المنباوى مع إمام فى فيلم ليلة هنا وسرور الذى عرض فى السينمات عام 2018 وشارك في بطولة العمل بجانب محمد إمام كل من فاروق الفيشاوي وياسمين صبرى وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإنتاج سينرجى.