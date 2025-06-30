هل تذكرون "علي" في "وتمضي الأيام" ؟ هكذا تغيّر بعد سنوات من عرض العمل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حقق المسلسل التركي "وتمضي الأيام" نجاحا ساحقا حين عرضه منذ سنوات، اذ أننا ترافقنا مع شخصيات العمل "أسمر وزيزو وعلي" بأحداث مشوّقة نالت جماهيرية كبيرة في العالم العربي وفي تركيا ايضا، ولغاية الآن يذكر كثيرون مشاهده وأغنياته ايضا.



شخصية "علي" التي جسّدها الممثل التركي بوراك حقي، نالت شهرة كبيرة، الا ان بوراك ابتعد عن الأعمال التمثيلية التركية وخفت بريقه بعد أن كان نجما.

ننشر لكم اليوم صورة جديدة لبوراك حقي بدا فيها كبيرا في السن، وذلك خلال اجتماعه مع صديقيه.