شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا بتونس في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار، حفلاً غنائيًا في تونس، يوم السبت 26 يوليو المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

من ناحية أخرى بدأ جسار التحضيرات لتسجيل أغاني ألبومه الجديد، حيث يعمل حاليًا على الاستماع إلى مجموعة من الأغاني لاختيار الأنسب منها للبدء بالتسجيل.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا، أغنية بعنوان "100 إحساس جديد"، من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والميكساج والماسترينج خالد سند.

وطرح وائل جسار أيضًا أغنية بعنوان "كل وعد" وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وطرح وائل جسار قبلها أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح وأيضًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم