أحدثهم معتصم النهار.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية تعرفوا إليهم  

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 04:20 صباحاً - تشهد الساحة الفنية المصرية في الآونة الأخيرة حضوراً لافتاً لنجوم ونجمات عرب يشاركون لأول مرة في أعمال درامية وسينمائية مصرية، وآخرين كانت لهم تجارب سابقة، في خطوة تعكس انفتاح الصناعة على مواهب من مختلف الدول العربية.

الأمر الذي يؤكد في الوقت ذاته قدرة هؤلاء النجوم والنجمات على التفاعل مع بيئة فنية جديدة بثقافتها ولهجتها وتقاليدها، ومن خلال التقرير التالي؛ سنتطرق إلى أبرز هؤلاء النجوم والنجمات، والأعمال التي يتواجدون بها.

معتصم النهار يطرق أبواب الدراما المصرية عبر "أنا أنت.. أنت مش أنا"

البداية مع النجم السوري معتصم النهار، الذي قرر خوض تجربة جديدة بالاضافة لأعماله السورية والمشتركة اللبنانية السورية وغيرهما، والاتجاه هذه المرة نحو الساحة المصرية، ليسجل حضوره عليها لأول مرة منذ انطلاقته الفنية، فهو لم يكتفِ بالتواجد بعمل فني واحد، بل حرص على التنوع والمشاركة في أكثر من عمل، سواء كان درامياً أو سينمائياً.

وفي أول تجربة درامية له باللهجة المصرية، يستعد الفنان السوري معتصم النهار للظهور على الشاشة المصرية من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "أنا أنت.. أنت مش أنا"، الذي انطلق تصويره مؤخراً، ويجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين.

العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، ويتناول ظواهر العصر الرقمي؛ مثل الميتافيرس، وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي.

معتصم النهار يتأهب لأول ظهور سينمائي في مصر بفيلم "حين يكتب الحب"

لا يكتفي النجم السوري معتصم النهار باقتحام الدراما المصرية، بل يستعد أيضاً لتسجيل أول حضور له في السينما المصرية؛ من خلال فيلم جديد بعنوان "حين يكتب الحب". ويتواجد النهار حالياً في القاهرة لمتابعة تحضيراته لتصوير الفيلم، الذي يشارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم: سوسن بدر، أحمد الفيشاوي، وجميلة عوض.

الفيلم هو التجربة الأولى لمخرجه محمد هاني، بعد مجموعة من التجارب كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية، وقدم عدداً من الأفلام القصيرة، وهو الإنتاج الأول بمصر للمنتج نايف عبد الله، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

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بسمة بوسيل ممثلة لأول مرة في السينما مع رامز جلال

أما الفنانة المغربية بسمة بوسيل فتخوض أولى تجاربها السينمائية، وذلك خلال فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، حيث تجسد دور البطولة النسائية أمامه، حيث وافقت بسمة على خوض تجربة التمثيل التي تأجلت طوال السنوات الماضية، لتكمل بها دخولها عالم الفن بقوة، بعدما احترفت الغناء منذ طلاقها من زوجها تامر حسني، وتقديمها أكثر من أغنية ناجحة.

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وتجسّد بسمة بوسيل خلال أحداث فيلم "بيج رامي" شخصية فتاة تعيش قصة حب مع رامز جلال منذ الطفولة، وتتطور هذه العلاقة بعدما يكبران، خاصة مع التغييرات التي طرأت على شخصيتيهما، ويشارك في بطولة الفيلم محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

ركين سعد في أولى بطولاتها بالدراما المصرية

كما تخوض النجمة الأردنية ركين سعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما المصرية خلال مسلسل جديد يحمل اسم "قتل اختياري"، من المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون. ويأتي ذلك بعد بروز ركين في العديد من الأدوار التي قدّمتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع القائمين على الدراما للتعاقُد معها على بطولة مسلسل لأول مرة.

كانت الفنانة ياسمين رئيس قد تعاقدت العام الماضي على بطولة مسلسل «قتل اختياري» المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، إلا أن العمل تأجل لاحقاً. وبعد أشهر عادت تحضيراته مرة أخرى، بعد إجراء بعض التغييرات، أبرزها التعاقُد مع ركين سعد لدور البطولة، وتحويله من 15 إلى 30 حلقة، بالإضافة إلى إسناد مهمة الإخراج للمخرج محمد بكير، بعدما كان مقرراً أن يتولى العمل المخرج يحيى إسماعيل.

مسلسل "قتل اختياري" من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة phenomena. ومن المقرر بدء تصويره بعد الانتهاء من التعاقُد مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب ركين سعد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، يتناول معاناة الأمهات اللواتي يعانين مع أطفالهن المصابين بمتلازمة داون، وتظهر ركين سعد خلاله بشخصية أمٍ لأحد هؤلاء الأطفال.

يذكر أن ركين سعد شاركت في العديد من الأعمال المصرية على مستوى الدراما، منها مسلسلات: "ريفو، الحشاشين، موعد مع الماضي، سفاح الجيزة"، وغيرها من المسلسلات، كما خاضت العديد من التجارب السينمائية المميزة، والتي حصدت عليها العديد من الجوائز، ومنها: "البحث عن منفذ لهروب السيد رامبو، والعارف"، وغيرهما من الأعمال المميزة.

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باسم مغنية في أول تجربة سينمائية مصرية حقيقية

ويشهد فيلم "الحارس" ظهور الفنان اللبناني باسم مغنية مجدداً في السينما المصرية، ورغم أن الفيلم هو التجربة الثانية لمغنية في الأفلام المصرية، إلا أنه يعتبر أول عمل سينمائي مصري يقدمه، لاسيّما أن ظهوره الأول كان قبل 20 عاماً في فيلم "الباحثات عن الحرية"، بطولة أحمد عز وداليا البحيري، وعدد من الفنانين اللبنانيين والعرب، ولم يكن فيلماً مصرياً خالصاً، كما أن دور باسم مغنية كان صغيراً.

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مرام علي تسجل حضورها الأول في السينما المصرية

الفنانة السورية مرام علي، تسجل حضورها الأول في السينما المصرية، ببطولة فيلم "الحارس" مع الفنان هاني سلامة، والذي تم تصوير مشاهده الأولى في لبنان قبل عيد الأضحى، ومن المقرر استئناف تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث جاءت مشاركة مرام علي في الفيلم بعد اعتذار الفنانة ياسمين رئيس، التي كانت المرشحة الأولى لدور البطولة النسائية.

فيلم "الحارس" من بطولة هاني سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعي، هبة عبد العزيز، محمود ياسين جونيور، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والإثارة، حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازها التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.

تجربة مميزة لـ رزان جمال في الفيلم التاريخي "أسد".. أول بطولة نسائية

كما تخوض النجمة الفنانة اللبنانية رزان جمال أولى بطولة نسائية لها؛ من خلال عالم السينما المصرية للمرة الأولى في مشوارها الفني، إلا أنها اختارت أن تكون هذه البطولة عبر بوابة تاريخية من خلال فيلم "أسد"، حول حقبة المماليك، وثورة العبيد، حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.

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وحمّست "رزان" محبيها ومتابعي الأعمال الفنية لهذا العمل، تارة ما بين الكشف عن ملامح دورها، والذي يدفعها للحديث باللهجة المصرية، وتارة أخرى من خلال نشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أظهرت مشهداً رومانسياً، في إشارة إلى وجود قصة حب تجمع شخصيتين ضمن أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.

جدير بالذكر أن النجمة رزان جمال كانت لها مشاركة محدودة سابقة في فيلم "كيرة والجن"، من خلال شخصية "إيملي"، التي وقعت في غرام بطل الفيلم كريم عبد العزيز، ولعل أوجه الشبه بين الفيلمين "أسد" و"كيرة والجن" هي أن الحقبة التاريخية القديمة محور أحداثهما.

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سارة التونسي تعود للدراما المصرية بعد 5 سنوات في "مملكة الحرير"

وتعود الفنانة سارة التونسي إلى الدراما المصرية بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من 5 سنوات تقريباً، منذ أزمتها الشهيرة مع المنتج جمال العدل، والذي توعّد إياها آنذاك بعدم العمل معه في أي مشروع فني. إذ تشارك في مسلسل "مملكة الحرير"، والمُقرر انطلاق عرضه اليوم الأحد 29 يونيو؛ عبر إحدى المنصات الرقمية.

وتجسد سارة التونسي في مسلسل "مملكة الحرير" شخصية "ريحانة"، والتي وصفتها بقولها: "ريحانة. من العار إلى العرش. ريحانة لا تنسى ولا تسامح"، حيث نشرت البوستر الفردي لها عبْر حسابها على "إنستغرام"، وتلقت تفاعلاً كبيراً من قِبل جمهورها بعد تلك العودة.

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"مملكة الحرير" يجمع بين عناصر الخيال والمغامرة، في سياق درامي تدور أحداثه حول صراع على السلطة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة: كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد غزي، وعمرو عبد الجليل، ووليد فواز، وسارة التونسي، وغيرهم.

يذكر أنّ آخر تواجد فني لـ سارة التونسي في الدراما المصرية، كان من خلال مسلسل "بـ100 وش" الذي عُرض عام 2020، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وهو بطولة نيللي كريم، الفنان آسر ياسين، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومصطفى درويش، وسلوى محمد علي، ومن تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

أسيل عمران ورحلة درامية مصرية في "لام شمسية"

في خطوة فنية مميزة، خاضت النجمة السعودية أسيل عمران أول أعمالها الدرامية في مصر؛ من خلال مشاركتها في مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2025، حيث تنتقل من الدراما الخليجية إلى الساحة المصرية؛ لتثبت حضورها وسط نجوم الدراما العربية. المشاركة تشكّل محطة مهمة في مسيرتها، وتفتح أمامها آفاقاً فنية أوسع داخل واحدة من أقوى الصناعات الدرامية في المنطقة.

وتفاعل الجمهور مع أدائها لشخصية "هبة" التي قدمتها في المسلسل بشكل كبير، حتى إن البعض اعتقد أنها ممثلة مصرية، وهو ما اعتبرته "أسيل" شهادة نجاح كبيرة بالنسبة لها، وعلّقت على هذا الأمر في لقاء إعلامي لها قائلة: "تفاجأت من التعليقات، ولكن في النهاية كنت سعيدة للغاية بهذا التفاعل".

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يذكر أن مسلسل "لام شمسية" يتناول أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى؛ حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يسلّط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلاً من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.

يشارك ببطولة المسلسل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، وعدد كبير من الفنانين، ويأتي من إخراج كريم الشناوي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة "سرد".

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فاطمة البنوي وتجربة كوميدية في "العميل صفر"

في عام 2023، قررت الفنانة السعودية فاطمة البنوي أن تبحر بأحلامها الفنية في بيئة إضافية لتجربتها بالساحة الفنية السعودية التي حققت من خلالها نجاحات متتالية، لتستقر سفينتها على الشواطئ المصرية، وهنا اختارت دخول عالم الكوميديا؛ من خلال فيلم "العميل صفر"، الذي تصدّر شباك الإيرادات، تزامناً مع عرضه في دور العرض.

وعبّرت البنوي عن سعادتها بهذه التجربة، وبالشخصية التي قدمتها "لي لي"، والتي جمعتها بالفنانة فيدرا، والتي جسدت دور والدتها، واصفة علاقتهما في العمل بـ"الحلوة".

دارت أحداث "العميل صفر" في إطار كوميدي، حول فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كلّ من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، والفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

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