شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يشكر الأطباء بعد إجراء والده عملية جراحية ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النجم مصطفى شعبان بالشكر للأطباء والمستشفى بعد إجراء والده عملية جراحية ناجحة، وعبر عن شكره وامتنانه على ما لمسه من رقي في التعامل وكفاءتهم وإخلاصهم في العمل.

مصطفى شعبان قدم فى دراما رمضان الماضى مسلسل "حكيم باشا" الذى دارت أحداثه في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة خاصة مع ظهور ابن لحكيم فى الوقت الذى يوصي عمه بادارة حكيم للأملاك بالكامل وعدم إعطاء أبنائه ميراثهم، ليشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم، يارا قاسم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، سلوى عثمان، فتوح أحمد، سارة نور، هايدى رفعت، أحمد صادق، عايدة فهمي، ماجدة منير، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.



