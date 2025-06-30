شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: حماتى كانت مفكّرة إنى "بتهته" بعد فيلم رسائل البحر والان مع تفاصيل الخبر

أوضح الفنان آسر ياسين، أن فيلم "بيبو وبشير" من الأفلام الكوميدية التى قدمها، وبعدها تقدم لزوجت "كانزى" مشيرا إلى أن حماته قبل الخطوبة قالت لزوجته "آسر" بيتهته بعد ما شافت فيلم "رسائل البحر".

وعن فيلم "ولاد رزق 2"، قال آسر ياسين خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، الناس فى الشارع كانت بتسألنى وتقولى فين "الشايب" ؟.

ولفت آسر ياسين إلى أن فكرة فيلم "العهد" جميلة وتجربة طريفة وحبيت الشخصية اللى قدمتها فيه، ومسلسل "30 يوم" كان مشروع هايل، وحبيت مسلسل "100 وش"، وكنا مستعدين نعمل جزء تانى لكن محصلش نصيب".

وعن مسلسل "الكتيبة 101" قال :"حسيت تجاهه بمسؤولية وواجب وشرف، وكان لازم نرد الدين للناس الحقيقية اللى بتحافظ على أمن مصر، و بحب دورى فى مسلسل "بدون سابق إنذار".



