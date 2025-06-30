شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران رئيس مهرجان المسرح التجريبى يلقى رسالة اليوم العربى للمسرح 2026 والان مع تفاصيل الخبر

في تقدير جديد لقامة مصرية رفيعة في مجال المسرح، أعلنت الهيئة العربية للمسرح اختيار الأستاذ الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ليكون صاحب رسالة "اليوم العربي للمسرح" لعام 2026، والذي يصادف العاشر من يناير من كل عام.

ويأتي هذا الاختيار تقديراً لدور الدكتور مهران الريادي في إثراء المشهد المسرحي المصري والعربي، ومكانته المعرفية والفكرية المرموقة، وجهوده الممتدة في تطوير الفكر المسرحي، وقيادة مؤسسات ومهرجانات تركت أثراً ملموساً على الخريطة المسرحية العربية.



د. سامح مهران

وسيرة د. سامح مهران حافلة بالعطاء المسرحي، فهو من مواليد القاهرة عام 1954، ونال درجة الدكتوراه عام 1989 عن أطروحته المعنونة بـ"مفهوم الحرب في المسرح العربي"، وقد تنوّع عطاؤه بين التأليف الأكاديمي والإبداع المسرحي والإدارة الثقافية، وهو أستاذ الدراما وعلوم المسرح، وشغل عدداً من المناصب البارزة من بينها: رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة، مستشار رئيس جامعة القاهرة للفنون، مدير مسرح الغد والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، رئيس أكاديمية الفنون بالقاهرة، رئيس لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، كما ترك الدكتور مهران بصمة واضحة في التأليف المسرحي والترجمة، حيث كتب عشرات النصوص والدراسات المسرحية المهمة، وأسهم في نقل مرجعيات مسرحية إلى العربية.

سوف يُلقي الدكتور سامح مهران رسالته خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026 في القاهرة. وبهذا ينضم إلى قائمة من كبار المسرحيين العرب الذين حملوا رسالة اليوم العربي للمسرح منذ انطلاقها عام 2008، في مقدمتهم يعقوب الشدراوي، مروراً بعدد من رموز المسرح العربي.

إشادة من الهيئة العربية للمسرح

وفي تصريح للأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الكاتب إسماعيل عبد الله، قال: "نعتز كثيراً بالدكتور سامح مهران، الذي يمثل تجسيداً حيًّا للتوازن بين الأكاديمية والإبداع، ويمتلك حضوراً واسعاً في المشهد المسرحي العربي. إن انضمامه إلى أصحاب الرسائل يمثل إضافة نوعية إلى رصيد اليوم العربي للمسرح".

من جهته، عبّر الدكتور سامح مهران عن امتنانه قائلاً: "أتوجه بالشكر العميق إلى الهيئة العربية للمسرح وأمينها العام الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله، ومجلس الأمناء على هذا التكليف الذي أعتز به، وإن اختياري صاحباً لرسالة اليوم العربي للمسرح في دورته السادسة عشرة يمثل لي مسؤولية كبيرة، ودافعاً عميقاً لمواصلة العطاء في هذا الحقل الذي أحبه وأعشه".