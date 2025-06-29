بسبب "قبلة يد".. إيمانويل ماكرون بنفس الموقف المحرج مرتين

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لموقفين محرجين أمام الكاميرات، خلال زيارته الرسمية لهولندا، حيث أظهرت اللقطات محاولته تقبيل يد ملكة هولندا ماكسيما وولية عهدها الأميرة أماليا، لكنهما تفاعلا بتحفّظ واضح وابتعدتا بلطف دون السماح له بذلك.

الموقف أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث علّق البعض على حساسية البروتوكول الملكي الهولندي، بينما رأى آخرون أن ماكرون لم يكن بحاجة لمحاولة تقبيل اليد في سياق رسمي.

وجرت الزيارة بين 24 و25 يونيو 2025، جاءت بالتزامن مع قمة الناتو التي استضافتها لاهاي للمرة الأولى. وشهدت القمة إجراءات أمنية ضخمة تحت اسم “الدرع البرتقالي”، شارك فيها أكثر من 10 آلاف عنصر من الجيش والشرطة، وبلغت تكلفتها حوالي 183 مليون يورو.