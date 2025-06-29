شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: والدتى رفضت التمثيل و فيلم "رسائل البحر" فرق معايا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان آسر ياسين، عن عائلته ورفض والدته التمثيل والتحديات التى واجهها فى بداية عمله الفنى قائلا: "عائلتى مهندسين، وأخويا كان مسالم معايا لما عرف انى همثل ووالدتى كانت رافضة التمثيل لخوفها عليا، وكل يوم كانت بتكلمنى وتعيط وتقولى بتضيع مستقبلك، ووالدى قالى ادينى خطة لتجربتك فى التمثيل علشان أشوف نجاحك".

وأضاف آسر ياسين خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، أن صلاة الاستخارة مهمة فى الاختيار وبتفرق فى النجاح، وأهلى كانوا قلقين عليا فى البداية والحمد لله ربنا كرمنى".

تابع آسر ياسين، التنوع فى الأدوار فرق معايا فى التحدى، وكان بيستفزنى علشان أنجح، ومبحبش الحاجة السهلة، وشخصية مسلسل "قلبى ومفتاحه" كانت بتقومنى لأن فيها رجولة وقيم حلوة، كما أن فيلم "رسائل البحر" فرق معايا.

