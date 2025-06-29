شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوى: الحجز لمسرحية الملك لير أون لاين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "الملك لير" على المسرح القومي، طريقة حجز العرض، الذي من المقرر افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، أن الحجز لحضور المسرحية أون لاين فقط، إما عن طريق الأبليكشن الخاص بالحجز أو من المسرح عن طريق فيزا البنك، وغير ذلك لا يستطيع أحد حضور المسرحية.

وكان قد قال أيمن الشيوي في بداية المؤتمر: نرحب بكم في رحاب المسرح القومي المصري، شرف لينا تقديم هذا العرض فهو أحد أهم العروض في المسرح العالمي، وشرف ليا أن العرض بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، وسيتم افتتاح العرض يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو لمدة أسبوع، ثم سيتم عرضه من يوم الخميس ليوم الأحد من كل أسبوع.

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي" الملك لير" للنجم يحيي الفخراني، وإخراج شادي سرور، وذلك على المسرح القومي وبحضور فريق العمل حيث حضر النجم الكبير يحيي الفخراني والفنان طارق الدسوقي، والفنان حسن يوسف، والفنان محمد العزايزي، والفنانة إيمان رجائي، والفنانة أمل عبد الله، والفنان أحمد الناصر، والفنان إسلام عباس، والفنان ضياء شفيق، والدكتور حمدي عطية، ومدير المسرح الدكتور أيمن الشيوي.