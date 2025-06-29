شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: فى كل مرة أتناول الملك لير أكتشف شيئا جديدا فى النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم الكبير يحيي الفخراني خلال المؤتمر الصحفي لمسرحية الملك لير بالمسرح القومي: أحب أشكر بعض الناس الذين لهم فضل عليّ، وهم: الدكتور فاروق حسني والدكتورة هدى وصفي، والفنان الراحل محمود ياسين، فأنا أتذكر المحادثة التي دارت بيني وبين محمود ياسين، بعد أن تولى مدير المسرح القومي، وطلب مني أن أقف بجانبه وأقدم مسرحية ع المسرح القومي، وبالفعل قدمنا حينها مسرحية "البهلوان"، فأنا أعشق هذا المكان، ويوم حريقه أتذكر أنني دخلت في نوبة حزن، وظللت أكثر من شهر لا أستطيع أن أذهب لمنطقة العتبة.

وأضاف: نص الملك لير فيه شيء غريب، ففي كل مرة أتناول نفس المسرحية أجد شيئا جديدا، شيء كنت غافلا عنه، وقبل أن أختار نص الملك لير قرأت أكثر من ترجمة واخترت ترجمة الدكتورة فاطمة موسى لأنها أقرب ترجمة لنا كمصريين، وهذه الرواية قريبة للعرب والمصريين، بسبب العلاقات الحميمة فيها، لذا دائما تلقى نجاحا، وكثيرا ما كنت أسمع بكاء السيدات عندما يشاهدونها.

وتابع الفخراني: الصعوبة بالنسبة لمسرحية الملك لير كان في أول مرة أقدمه، في عام 2001، لأنني كنت أبذل مجهودا لأقدم رجلا مسنا مما يؤلم ظهري، ولكني الآن أنا في عمر الملك لير ورجل مسنا مثله، فلا أبذل أي مجهود في لغة الجسد، ولكن في الإحساس فقط.

وكان قد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي "الملك لير" للنجم يحيي الفخراني، وإخراج شادي سرور، وذلك على المسرح القومي وبحضور فريق العمل، حيث حضر النجم الكبير يحيي الفخراني والفنان طارق الدسوقي، والفنان حسن يوسف، والفنان محمد العزايزي، والفنانة إيمان رجائي، والفنانة أمل عبد الله، والفنان أحمد الناصر، والفنان إسلام عباس، والفنان ضياء شفيق، والدكتور حمدي عطية، ومدير المسرح الدكتور أيمن الشيوي.



مسرحية الملك لير