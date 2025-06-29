شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوى يكشف عن موعد افتتاح "الملك لير" فى مؤتمره الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي"الملك لير" للنجم يحيي الفخراني، وإخراج شادي سرور، وذلك على المسرح القومي وبحضور فريق العمل، حيث حضر النجم الكبير يحيي الفخراني والفنان طارق الدسوقي، والفنان حسن يوسف، والفنان محمد العزايزي، والفنانة إيمان رجائي، والفنانة أمل عبد الله، والفنان أحمد الناصر، والفنان إسلام عباس، والفنان ضياء شفيق، والدكتور حمدي عطية، ومدير المسرح الدكتور أيمن الشيوي.

وقال الدكتور أيمن الشيوي، خلال المؤتمر الصحفي: نرحب بكم في رحاب المسرح القومي، وشرف لينا تقديم هذا العرض فهو أحد أهم العروض في المسرح العالمي، وشرف ليا أن العرض بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، وسيتم افتتاح العرض يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو لمدة أسبوع، ثم سيتم عرضه من يوم الخميس ليوم الأحد من كل أسبوع، وأود أن أنوه قبل افتتاح العرض تقدمت ثلاث دول عربي بطلب العرض لتقديمه في مسارحهم.

ومن جانبه قال الفنان طارق الدسوقي: سعيد بوجودي على المسرح القومي اعرق مسارح مصر، وفخر كبير أن تكون عودتي من خلال عمل بهذا الحجم بجانب فنان كبير مثل يحيي الفخراني، وكوكبة كبيرة من النجوم في كل عناصر العمل، الملك لير شأنه شأن أي مسرحية لوليم شكسبير واعادة عرضها في اي وقت هو شيء محمود وشيء وارد، خاصة أنها تقدم على مسرح القومي المنوط بمثل هذه العروض.



أيمن الشيوي يكشف عن موعد افتتاح الملك لير بمؤتمره الصحفي



يحيى الفخراني من مؤتمر مسرحية الملك لير