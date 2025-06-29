الحسد.. مسلسل تركي منتظر في الموسم القادم بطولة أوزغو نامال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 10:23 مساءً - "الحسد" مسلسل تركي جديد يتم تصويره في الفترة الحالية، واستقر صنّاع العمل أخيراً على طاقم التمثيل النهائي. ويُعَد من أبرز الأعمال التركية المنتظَرة الموسم القادم؛ نظراً لأنه مأخوذ عن نص أدبي حقق نجاحاً كبيراً من قبلُ، كما أنه يناقش موضوعاً شائكاً لم يتطرّق الكثيرون لمناقشته من قبلُ.

"الحسد" مسلسل تركي يُعرض بالموسم القادم

المسلسل التركي المنتظَر "الحسد" مقتبَس من رواية تحمل نفس الاسم، للكاتبة ناهد سري أوريك، المتخصصة في تحليلات النفس العميقة للإنسان.

وتدور القصة في مدينة زونجولداك التركية؛ حيث تنشب غَيرة غير عادية بين سيدة وشقيقها داخل إطار عائلي مشحون، وتتحوّل إلى سلسلة أحداث مأساوية مؤثّرة على الجميع.

والمسلسل يوثّق كيف أن مشاعر الحسد يمكن أن تتحوّل لقوة مدمرة ذات انعكاسات نفسية واجتماعية عميقة.

المسلسل بطولة أوزغو نامال، والتي تجسّد الشخصية الرئيسية بالمسلسل "سنيها"، سيدة مضطربة نفسياً ولديها مشاعر حقد قوية تجاه شقيقها.

View this post on Instagram A post shared by Mehmet Günsür (@mehmet.gunsur)



والممثل التركي محمد غونسور بدَور "خالد"، الأخ الذي يثير غَيرتها ويقود الصراع النفسي بينهما. والممثل صلاح الدين باشالي، والذي يأتي بشخصية محورية أخرى في مَجريات الأحداث.

"الحسد" من تأليف يلماز شاهين، وقد اشتُهر بأعماله الدرامية الناجحة مثل: "حريم السلطان"، و"السلطانة كوسم". وإخراج نديم غوتش.

ومن المتوقّع عرض المسلسل ما بين أواخر 2025 أو مطلع 2026.

قد ترغبين في معرفة مسلسل جديد لعفراء ساراتش أوغلو مستوحى من فيلم لجيم كاري

أوزغور نامال بطلة العمل

أوزغو نامال، وُلدت في 28 ديسمبر 1978 بإسطنبول، وهي واحدة من أبرز نجمات الدراما التركية، بدأت حياتها من خلال التمثيل المسرحي والذي منحها موهبة فريدة، وبعدها شقّت مشوارها الدرامي والسينمائي؛ تحديداً عام 1998. وقد ذاع صيتها بعد نجاحها في مسلسل "وادي الذئاب"، و"سيدة المزرعة".

كما اشتُهرت بقدرتها على تقديم أدوار مركّبة وعميقة، وحازت العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية.

View this post on Instagram A post shared by Õzgü Namal (@ozgunamal)



حياتها الشخصية شهدت تحديات مؤلمة، أبرزها فقدان زوجها، عام 2020 إثر أزمة قلبية؛ مما جعلها تدخل في عزلة لفترة طويلة، وابتعدت خلالها عن التمثيل. وبعد فترة ابتعاد عامين، عادت بنجاح في 2023 مع دَور قوي في مسلسل "أوزغو نامال-Kızıl Goncalar".



للمزيد من الأخبار: عيناها كالبحر الأسود مسلسل تركي جديد عن الدراما العائلية: ما القصة؟



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».