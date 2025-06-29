ملك أحمد زاهر تعلق على تجربتها الأولى في الإخراج والتأليف لفيلم شنطة سفر.. وهكذا دعمها والدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 10:23 مساءً - تخوض الفنانة ملك أحمد زاهر تجرِبة فنية جديدة ومختلفة، وذلك من خلال مشروعها الفني الأول كمُخرجة لفيلمٍ جديد، بالتعاون مع فريق أكاديمي. والذي يحمل اسم "شنطة سفر"، ومن المقرر طرحه قريباً عبْر إحدى المنصات؛ إذ جرى إطلاق البوستر الرسمي للعمل قبل ساعات.

وقد حرَصت ملك زاهر على كشف بعض التفاصيل عن العمل، والجهد المبذول للخروج بالفيلم. كما حرَصت على توجيه رسالة شكر لكلّ فريق عملها.

هكذا علّقت ملك زاهر على تجرِبة "شنطة سفر"‏

وقد شاركت ملك أحمد زاهر من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، برومو الفيلم، وعلّقت عليه قائلة: "فخورة وسعيدة وأنا أقدّم لكم أول تجرِبة تأليف وإخراج ليا، مشروع تخرُّجنا "شنطة سفر"، اللي تعبنا وسهرنا ومانمناش بالأيام عشان يطلع بالشكل ده".

كما وجّهت الشكر لفريق عمل الفيلم قائلة: "فخورة بنفسي وبكلّ فريقي اللي تعبوا معايا تعب مش عادي، إنتو أحلى فريق عمل ممكن أيّ حد يشتغل معاه، فخورة بكلّ واحد فيكو وبحبكم أوي".

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هذا وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور، وأبدَوا حماسهم لمتابعة هذا العمل؛ خاصةً وأن ملك تتمتع بموهبة فنية مختلفة ومميزة، ومن المؤكد أن تجرِبتها الإخراجية ستكون مختلفة ولها طابع ورؤية مختلفة.



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ملك زاهر تتلقى الدعم من أسرتها

ومثل العادة، حرَصت أسرة ملك زاهر على تقديم الدعم لها وتهنئتها بفيلمها الجديد؛ معبّرين عن فرحتهم وفخرهم بتجرِبتها الجديدة؛ حيث شارك والدها الفنان أحمد زاهر البرومو الخاص بالفيلم عبْر خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً: "مبروك يا مخرجة يا شاطرة".

أحمد زاهر يدعم ابنته ملك- الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب أحمد زاهر على إنستغرام



كما نشرت شقيقتها ليلى عبْر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة البوستر الخاص بالفيلم، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "شنطة سفر، رحلة مشاعر، فيلم تخرُّجنا القصير "شنطة سفر" الذي كتبته وأخرجته بشغف أختي ملك أحمد زاهر. هذا العمل مميز جداً بالنسبة لنا، انتظروا شنطة سفر".

ليلى زاهر تدعم شقيقتها- الصورة ستوري من حسابها الشخصي على إنستغرام



من جهةٍ أخرى، دعمتها والدتها ونشرت صورة البوستر وقالت: "ما شاء الله تبارك الرحمن، ألف مبروك يا مخرجة يا شاطرة أوي، شهادتي فيكِ مجروحة، بس إن شاء اللّٰه دي هتكون مفاجأة جديدة عنك للناس، ملك مخرجة شاطرة جداً جداً، وعقبال ما أشوفك بتخرجي لأكبر النجوم وأهم الأعمال".

فيلم "شنطة سفر" إخراج ملك زاهر، والتي شاركت في تأليفه أيضاً مع مريم طارق. ومنتج منفّذ ليلى أحمد زاهر. ومخرج منفّذ جنا حازم، وسلمى العراقي. ومدير تصوير جمال الغربي. والمفاجأة أنها لا تقوم بالتمثيل خلال الفيلم، بينما يظهر خلاله الفنان مصطفى عماد كممثل.

"سيد الناس" آخر أعمالها

يُشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته كلٌّ من: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



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