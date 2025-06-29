لمى الشثري بعد الإنجاز العالمي في مهرجان كان: الخليج 365 تمتلك خبرة تغطية المهرجانات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 10:23 مساءً - كشفت الأستاذة لمى الشثري رئيسة تحرير مجلة الخليج 365، كواليس جديدة عن إنجاز مجلة الخليج 365 بتحقيق المركز الثالث عالميًا والأول عربياً بين أكثر الجهات الإعلامية تأثيرًا في مهرجان كان السينمائي 2025، وفق تقرير Launchmetrics السنوي، وأشارت في فقرة خاصة من "برنامج الخليج 365" مع قناة روتانا خليجية قدمت عصر اليوم الأحد للاحتفال بهذا الإنجاز، إلى أن "الخليج 365" صارت تمتلك خبرة تراكمية في حضور ومتابعة المهرجانات العالمية، وقالت إن الخليج 365 علامة سعودية عابرة للقارات.

وتحدثت الأستاذة لمى الشثري عن أسباب تحقيق الخليج 365 هذا الإنجاز العربي والعالمي قائلة: "والله أحمد الله قبل كل شيء، هو توفيق من رب العالمين أكيد أولًا وقبل كل شيء، وبعدها صراحة الخبرة التراكمية في حضور المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان، ومهرجان فينيسيا، ومهرجان البحر الأحمر أيضًا."

السر في روح الفريق والاستفادة من التجارب السابقة

تابعت الأستاذة لمى الشثري قائلة: "يعني السنوات المتتالية التي كانت فيها الخليج 365 حاضرة هذه المهرجانات وتغطيها، تجعلنا نستفيد من التجارب، ونحاول أن نتعلم سنة عن سنة كيف نستطيع أن نعزز جودة المحتوى، كيف نستفيد من التجارب، كيف نستطيع أن نستخدم الأدوات التي تساعدنا خصوصًا في سرعة التغطية، نحاول دائمًا أن نعزز روح الفريق مرة عن مرة خصوصًا ما شاء الله أن مكاتبنا منتشرة في كل مكان، يعني بالسعودية وبالامارات وبالأردن ولبنان ومصر، فما شاء الله عليهم هم كلهم خلية يشتغلون مع بعض بتناغم وانسجام وهذا هو الحمد لله السر."

الخليج 365 المنصة العربية الأولى في المراكز الخمسة الأولى عالمياً

ورداً على سؤال حول أسباب تواجد الخليج 365 كمنصة عربية وحيدة في المراكز الخمسة الأولى عالمياً، أشارت الأستاذة لمى الشثري إلى ما قدمته الخليج 365 من تنوع في المحتوى، ليشمل في المجمل كل جوانب المهرجان، وهو ما ساهم في تحقيق انتشار أكبر، وأضافت:" التقرير يركز أكيد على المحتوى اللي له علاقة بأسلوب الحياة، كالأزياء والمجوهرات وغيرها."

الخليج 365 علامة سعودية عابرة للقارات

وواصلت قائلة في معرض حديثها عن تغطية الخليج 365 لمهرجان كان السينمائي الدولي2025: "وإحنا كمان أكيد شملنا كون إن المهرجان عن صناعة الأفلام، صناعة الأفلام، والجلسات الحوارية، وعروض الأفلام، والأزياء، والمجوهرات، واللحظات المميزة على السجادة الحمراء وأكيد يسعدنا دائمًا أن نحن نركز على المشاركات السعودية أيضًا في مهرجان كان السينمائي، إحنا الخليج 365 علامة سعودية عابرة للقارات، وأكيد من واجبنا وبكل حب أن نركز على المشاركات السعودية، فكان من ضمن تغطيتنا فعالية المرأة في السينما وهي من تنظيم مؤسسة البحر الأحمر، ومشاركات للصندوق الثقافي، وأيضًا احتفال هيئة فيلم العلا بعيدهم الخامس واحتفلنا معهم، وكل هذا التنوع هو الذي ساعدنا أن نقدم محتوى مختلف."

وتعليقا على تقرير Launchmetrics قالت الأستاذة لمى الشثري: بفضل من الله، يعني إنجاز عالمي، تقرير Launchmetrics، وهي أداة عالمية لقياس الأثر العالمي للإعلام ولدور النشر وللعلامات أيضًا، في المحافل الضخمة مثل مهرجان كان وغير كان كمان، يبرز قوة الخليج 365 الاحترافية ، خاصة أننا الآن في المركز الثالث عالمياً والأول عربياً، المراكز الخمسة الأولى كلها منصات عالمية لم يكن فيها إلا الخليج 365 من العالم العربي، فهذا شيء عظيم، نحن نفخر فيه الحمد لله."

الخليج 365 المنصة الإعلامية العربية الوحيدة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميًا في تقرير Launchmetrics السنوي عن مهرجان كان 2025

استطاعت الخليج 365 هذا العام أن تسجّل قفزة جديدة في سجل إنجازاتها، بتحقيق المركز الثالث عالميًا والأول عربياً بين أكثر الجهات الإعلامية تأثيرًا في مهرجان كان السينمائي 2025، وفق تقرير Launchmetrics السنوي، بقيمة تأثير إعلامي بلغت 35.3 مليون دولار، مقارنة بـ 17.4 مليون دولار فقط في العام السابق، أي بنسبة نمو تتجاوز 100%.وكانت حققت الخليج 365 في عام 2024 المركز الأول عربيًا والرابع عالميًا في تغطية مهرجان كان السينمائي الدولي وفق التقرير نفسه للعام المنصرم.

إنجاز مزدوج في أقل من عام

في نسخة 2024، حلّت الخليج 365 في المركز الرابع عالميًا بعد كل من:

Brut الفرنسية (الناقل الحصري للمهرجان منذ 2022) Gala الفرنسية The Times of India

وبذلك كانت الخليج 365 المنصة الإعلامية العربية الوحيدة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميًا في التغطية الإعلامية للمهرجان، محتلة الصدارة عربيًا.

أما في نسخة 2025، فقد تفوقت الخليج 365 على نفسها، وتقدّمت إلى المركز الثالث عالميًا، متجاوزة مؤسسات عريقة مثل WWD وParis Match، لتحجز مكانها وفق الترتيب الآتي:

Brut – 39.9 مليون دولار

Gala – 37.6 مليون دولار

الخليج 365 – 35.3 مليون دولار

WWD – 15.7 مليون دولار

Paris Match – 14.1 مليون دولار

السعودية تتألق في مهرجان كان السينمائي

أظهر تقرير Launchmetrics أن المملكة العربية السعودية كانت من أبرز المساهمين في التأثير الإعلامي خلال مهرجان كان السينمائي 2025، حيث سجلت 53.9 مليون دولار من قيمة MIV الإجمالية، وهو مؤشر واضح على حضورها المتصاعد في مجالات الإعلام على الساحة الدولية.

ما الذي يميز تغطية الخليج 365؟

هذا الانجاز هو ثمرة جهد كبير كُتبت فصوله من عموم الفريق من دون استثناء، فريق متكامل عمل وثابر ولم يغفل أي من التفاصيل ليقدموا تغطية شاملة مُعزّزة بصريًا وميدانياً من أرض الحدث، وبمساندة مكاتب الخليج 365 في السعودية والإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن.

فريق أصر على أن يواصل إنجازه بتحقيق المرتبة الأولى عربياً لعامين متتاليين وفي المرتبة الرابعة عالمياً العام الماضي والثالثة عالمياً هذا العام.

ومسيرة الخليج 365 مستمرة في رحلة الانجازات بإذن الله.

تغطية الخليج 365 لمهرجان كان السينمائي الدولي 2025

وتضمنت تغطية "الخليج 365" تقارير ولقاءات خاصة وفيديوهات يومية حصرية من الريد كاربت بعدسة الخليج 365، ترصد لحظات الوصول، الإطلالات، والتفاصيل وما وراء الكواليس.

رؤية أكثر شمولية توفرها تصنيفات Media Impact Value ® من قبل Launchmetrics

يذكر أن تصنيفات Media Impact Value ® من قبل Launchmetrics، توفر رؤية أكثر شمولية؛ حيث إنها تسمح للعلامات التجارية بإجراء تقييم مالي لكل منشور أو تفاعل أو مقال، كما تعتمد الخوارزمية، التي تم ضبطها بدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، على السمات الكمية والنوعية الخاصة بصناعات الأزياء وأسلوب الحياة والجمال FLB (بما في ذلك مشاركة الجمهور، وملاءمة الصناعة، وقوة المصدر، وجودة المحتوى)؛ لضمان الدقة الشاملة والملاءمة عند قياس الأداء في المشهد التنافسي المتنامي.

كما تسمح MEDIA IMPACT VALUE® (MIV®) للعلامات التجارية بإجراء تقييم مالي لكل منشور أو تفاعل أو مقال؛ لقياس تأثيرها وتحديد المساهمات في أداء العلامة التجارية عبر الوسائط والقنوات والمناطق، ويتيح معيار القياس الفردي هذا مقارنة وفهم الإستراتيجيات التي تخلق أكبر تأثير للوسائط عبر المطبوعات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ من خلال عكس وجهة نظر الجمهور.

الخليج 365 ترسخ مكانتها كمنصة إعلامية عربية رائدة

بهذا الإنجاز، تواصل الخليج 365 ترسيخ مكانتها كمنصة إعلامية عربية رائدة، قادرة على المنافسة بقوة ضمن كبرى وسائل الإعلام العالمية، مع تقديم محتوى يعكس هوية عربية راقية، ويصل إلى جمهور واسع عبر العالم. يذكر أن الخليج 365 تصدر عن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG وهي مجلة الأسرة العربية الموجهة بشكل خاص للمرأة في الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر منبراً ثقافياً شاملاً يهدف إلى تقديم محتوى يلبي اهتمامات الأسرة العربية في كل المجالات الثقافية والفنية والترفيهية، ومع الألفية، أطلقت الخليج 365 منصتها الإلكترونية، وتفخر بإسهاماتها لإثراء المحتوى العربي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».