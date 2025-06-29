بدت كأنها شقيقتهما.. جيهان علامة تخطف الأنظار مع ولديها خالد ولؤي في فيديو عفوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 10:23 مساءً - "تبدين كشقيقتهما"، هذه العبارة أجمع عليها غالبية المعلقين على الفيديو الذي نشره عارض الأزياء لؤي علامة عبر حسابه على إنستغرام وشاركه مع والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة وشقيقه البكر خالد علامة عبر حسابيهما على إنستغرام. وقد بدت والدتهما جيهان في مثل سن ولديها بعمر الشباب. وهذا ما لفت المتابعين الذين تفاعلوا مع الفيديو معبّرين عن إعجابهم بجمال وأناقة جيهان والعلاقة المرحة التي تربط جيهان بولديها حيث أطلوا جميعًا بالفيديو بشكل عفوي ومرح.

لقطات عفوية جمعت جيهان علامة وولديها خالد ولؤي

ومن إحدى الحدائق الخضراء في اسكوتلندا، وثّقت جيهان علامة وولديها خالد ولؤي لحظاتهما العائلية الدافئة والسعيدة في لقطات فيديو شاركوه مع متابعيهم. فأطلّت جيهان علامة بفستان ضيق وقصير باللون الأبيض وقبّة على شكل v فيما رفعت جزءًا من شعرها إلى الأعلى وتركت الجزء الآخر منسدلًا على كتفيها. وظهر كل من ابنيها خالد ولؤي بإطلالة أنيقة وجذابة بالبدلة الرسمية. ووقفت جيهان علامة متوسطة ولديها وهي تمدّ يديها لمصافحتهما ثم تقوم بمعانقتهما وهي تنظر إليهما بحنان وسعادة الأم لولديها. وعلق ابنها لؤي على الفيديو "أمي وحارساها الكل أنيق".

وقد لفت الفيديو الأنظار حيث علق المتابعون أن جيهان تبدو شقيقة لـ خالد ولؤي لأنها تبدو صغيرة بالسن وفي مثل عمرهما بسبب محافظتها الدائمة على شبابها واهتمامها المتقن بمظهرها وأناقتها وبشرتها النضرة. وأثنوا على طرافتهم وعفويتهم في الفيديو وسط أجواء خيم عليها المرح وبدوا وكأنهم أصدقاء. وهذه ليست المرة التي يظهر فيها خالد ولؤي في فيديو عفوي مع والدتهما جيهان علامة فأحيانًا كثيرة يشاركان أيضًا مثل هذه الفيديوهات العفوية مع والدهما راغب علامة الذي يبدو أيضًا كصديق لهما.

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حفل راغب علامة في مهرجان موازين

وكان الفنان راغب علامة أطلّ على منصة النهضة ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان موازين إيقاعات العالم حيث أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا معربًا عن سعادته لمشاركته في المهرجان للمرة الأولى ضمن مسيرته الفنية. وأمام ما يقارب حضور 150 ألف متفرج، قدم السوبر ستار راغب علامة أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشدة ضمن حفل ناجح.

وفي السياق نفسه، كرّم السفير اللبناني في المغرب زياد عطاالله السوبر ستار راغب علامة تقديرًا لمسيرته الفنية الناجحة ونجوميته الكبيرة عبر مرّ السنين وأنه من أبرز النجوم الذين نشروا الفن الراقي ليس في لبنان وحسب إنما في العالم العربي ودول الانتشار.



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