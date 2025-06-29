شكرا لقرائتكم خبر عن هدنة وما عاد صغيرا واتجنن.. أغانٍِ منذ 12 عامًا بحفل كايروكى في الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا ضخمًا فى استاد القاهرة، أمس السبت، بحضور أكثر من 60 ألفًا، وافتتح الباند حفل إمباير النسخة السادسة بأغنية أصحاب الأرض دعمًا لفلسطين، ثم أرسال رسائل تضامنية قوية مع الشعب الفلسطيني.

وغنى أمير عيد أغانى قديمة منها أغنية هدنة والتي وطرحت منذ 8 سنوات في ألبوم نقطة بيضا عام 2017، كما غنى هوارى أغنية ما عاد صغيرًا وطرحت في 2018 وكلمات الدكتور أحمد خالد توفيق من قصيدة شرايين تاجية، وغنى أمير أغنية اتجنن ولم يغنيها منذ فترة كبيرة في الحفلات وطرحت الأغنية منذ 12 عامًا في 2013 بمشاركة عايدة الأيوبى و زاب ثروت، كما ظهر مطرب الراب زاب ثروت مع أمير عيد على المسرح وغنى معه الأغنية وسط هتافات وتفاعل الجمهور بشكل كبير وحماسى.

وغنى أمير عيد خلال الحفل 26 أغنية منها أغانى من مسلسل ريفو ومن ألبوم روكسى: "تلك قضية، روبرتو، يا أبيض يا أسود، ساموراي، الوقت فات، حاجات جوايا، اسمك ايه، بسرح واتوه، لو كان، حكمة الأيام، ماعاد صغيرا، أنا السيجارة، الكيف، اتجنن، نفسي أحبك، علي باب السيما، متكتف، روما، جوني كاش، جيمس دين، هدنة، لو بكرة نهاية العالم، كنت فاكر، أنا نجم، مربوط بـ استك، كل حاجة هتعدي "

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغان، تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

كما كان الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، وطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات والفصل الثالث والأخير بعنوان الدنيا هس وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد، وكانت بداية الفصل الثالث مشهد تمثيلى لأمير عيد مع ندى أبادر.