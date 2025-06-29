شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يعود بقوة في ألبوم جديد.. تعرف على قائمة أغنياته وصناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم رامي صبري لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "أنا بحبك أنت" خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة تجمع بين الرومانسية والدراما والإيقاعات العصرية، ويتعاون من خلاله مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية.

ومن ضمن أغانى ألبوم الأولى تحمل اسم"تيحى نتصور" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، والثانية "العوض على الله " من كلمات محمد عاطف وألحان رامى صبرى وتوزيع طارق توكل، والثالثة "بقلبي معاك" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع الموسيقى أسامة الهندى، والرابعة "بياع" من كلمات عمرو المصرى وألحان وتوزيع عمرو الخضرى، والخامسة "غلطان" من كلمات عمرو المصرى وألحان وتوزيع عمرو الخضرى.

والسادسة "مستغرب انت" من كلمات تامر حسين وألحان على شعبان وتوزيع طارق توكل، والسابعة "حلوة" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع طارق توكل، والثامنة "بحكيلك عن الأيام" من كلمات أدهم معتز وألحان حسام حبيب وتوزيع أسامة الهندى، والتاسعة "فقدت الامل فيكى" من كلمات عمرو المصرى وألحان رامى صبرى وتوزيع عمرو الخضرى، والعاشرة "انا بحبك انت" من كلمات أمير طعيمة وألحان رامى صبرى، وتوزيع أسامة الهندى.

رامى صبرى قدم مؤخرًا أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمى أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلى، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.