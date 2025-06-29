أفلام مبنية على قصص واقعية: لا تفوّتي الفرصة لمشاهدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 07:30 مساءً - قدّمت السينما العالمية العديد من الأفلام المبنية على أحداث وشخصيات حقيقية، التي كانت بمثابة نافذة يُطل منها الجمهور، ليس على التاريخ فحسب؛ بل أيضاً على شخصيات أثّرت في الفن والمجتمع؛ ملقية الضوء على التحديات والإنجازات التي صنعت رموزاً لم ولن تُنسى.

ومن خلال الموضوع التالي، نستعرض أبرز هذه الأفلام المبنية على أحداث واقعية؛ لتُمكننا من فهمٍ أعمق للماضي.

Temple Grandin عام 2010

الفيلم مقتبس من مذكرات غراندين Emergence and Thinking in Pictures، استُوحيت فكرة الفيلم من امرأة مصابة بالتوحد، تحدّت كلّ الصعوبات وأصبحت عالمة وخبيرة في مجال تربية الحيوانات وعلاجها، واشتُهرت بتكوينها صندوق العناق المُعترَف به على نطاق واسع، كوسيلة تخفف الضغط على الأطفال المصابين بالتوحد.

في أحداث الفيلم، تزور خبيرة تربية الحيوانات الشهيرة تيمبل غراندين- قبل التحاقها بالجامعة- مزرعة ماشية تملكها عمتها آن، وتُظهر عبقرية في كلّ ما يتعلق بالميكانيكا. مع بدء الدراسة، تُواجه غراندين تحديات فكرية واجتماعية، لكنها تتغلب عليها وتصبح رائدة في مجال رعاية الحيوانات.

جاء الفيلم من بطولة: كلير دينس، جوليا أورموند، وديفيد ستراثيرن. وهو من إخراج ميك جاكسون.

The Pursuit of Happyness عام 2006

جسّد ويل سميث في هذا الفيلم دور الأب المكافح الحنون، وقام بدَور الابن في الفيلم، ابنه بالحقيقة جايدن؛ مما أعطى للفيلم مزيداً من المصداقية.

الفيلم مستوحًى من قصة حقيقية، عن كريس غاردنر (ويل سميث)، رجل مكافح وأب أعزب، يواجه الصعوبات وخطر التشرد هو وابنه الصغير. وعلى الرغم من التحديات العديدة، يحصل "غاردنر" على تدريب غير مدفوع الأجر في شركة وساطة مرموقة.

كان هذا الرجل والأب يتميز بمزيج يصف الرجل "المثالي" بامتياز، كان مخلصاً، يحارب الشدائد من أجل سعادة ابنه لتوفير مستقبل أفضل له، ومثابر، ويعمل بجِد، ولديه أمل لا يتزعزع.

الفيلم أُصدر في ديسمبر 2006، من إخراج غابرييلي موتشينو. وشارك بالتمثيل: ثانديوي نيوتن، بريان هاو، دان كاستيلانيتا، جيمس كارين، كيرت فولر.

حصل ويل سميث على ترشيح لجائزة الأوسكار، وترشيح لجائزة غولدن غلوب عن دوره في الفيلم.

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Million Dollar Baby عام 2004

فرانكي، مدرب عجوز متعجرف، يوافق على مضض على تدريب ماغي، الملاكمة الطموحة. أُعجب بإصرارها وموهبتها؛ فساعدها لتصبح الأفضل، وسرعان ما نشأت بينهما علاقة وطيدة.

الفيلم من بطولة: هيلاري سوانك، كلينت إيستوود، مورغان فريمان. ومن إخراج كلينت إيستوود.

Oppenheimer عام 2023

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تدور أحداث الفيلم حول جوليوس روبرت أوبنهايمر، وهو فيزيائي نظري أمريكي ومدير لمختبر لوس ألاموس خلال الحرب العالمية الثانية. غالباً ما يُنسب إليه لقب "أبو القنبلة الذرية" لدوره في تنظيم مشروع مانهاتن، مشروع البحث والتطوير الذي أنتج أول أسلحة نووية.

الفيلم من بطولة كيليان مورفي. وإخراج كريستوفر نولان.

Eddie the Eagle عام 2015

تدور أحداث الفيلم حول مايكل "إيدي" إدواردز، الرياضي البريطاني الذي اضطر للسفر لألمانيا لاختبار مهاراته في القفز التزلجي بعد استبعاده من فريق التزلج الأولمبي. يقوده القدر إلى برونسون بيري، وهو قافز تزلج سابق يعمل الآن سائق كاسحة ثلوج. أُعجب بيري بروح إدواردز وعزيمته؛ فوافق على تدريب الشاب غير المرشّح. ورغم أن أمةً بأكملها كانت تستبعده، إلا أن إيدي، قاده ثباته وإصراره، إلى أداء تاريخي ومذهل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1988 في كالجاري، ألبرتا.

A Night to Remember عام 1958

يقدّم فيلم "ليلة لا تُنسى" A Night to Remember تصويراً واقعياً للغاية لغرق سفينة آر إم إس تيتانيك. الفيلم، الذي طالما اشتُهر بدقته، مُقتبس من كتاب واقعي يحمل الاسم نفسه، ويستند إلى 63 رواية نجاة. ورغم أن الكثيرين أعادوا مشاهدة الفيلم لمقارنته بتيتانيك، إلا أنه لاقى استحساناً كبيراً لدى الجمهور والنقاد عند إصداره.

الفيلم من بطولة: كينيث مور، ومايكل جودليف، ولورانس نايسميث، وكينيث غريفيث، وديفيد ماكالوم، وتاكر ماغواير.

وعلى الرغم من أن فيلم تيتانيك لـ ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت تدور أحداثه حول غرق السفينة تيتانيك، إلا أنه لا يندرج تحت طائلة أفلام مبنية على أحداث حقيقية؛ لأن أبطال الفيلم غير حقيقيين؛ بل شخصيات خيالية.

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Loving Vincent عام 2017

Loving Vincent ليس فيلم رسوم متحركة فحسب؛ بل يُسوَّق كأول فيلم ملوّن بالكامل في العالم. يتناول الفيلم حياة الرسام فنسنت فان جوخ، وتحديداً وفاته. يتألف الفيلم من 65,000 لوحة زيتية على قماش بأسلوب مشابه لأسلوب فان جوخ. استغرق إنجاز الفيلم ست سنوات من عمل 125 فناناً.

الفيلم من بطولة كلٍّ من: روبرت غولاتشيك، دوغلاس بوث، جيروم فلين، سيرشا رونان، هيلين ماكروري، كريس أوداود. أخرجه كلٌّ من: دي كيه، وهيو ويلشمان. ورُشّح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. مُوِّل الفيلم جزئياً من قِبل المعهد البولندي للأفلام وحملة كيكستارتر.

Selena عام 1997

يروي "سيلينا" قصة صعود نجمة موسيقى التيجانو سيلينا كوينتانيلا بيريز واغتيالها المأساوي.

الفيلم من إخراج غريغوري نافا. وبطولة: جينيفر لوبيز، إدوارد جيمس أولموس، جون سيدا، ولوبي أونتيفيروس. ويُعَد أداء لوبيز مميزاً بشكل خاص. في عام 2021، تم اختياره للحفظ في مكتبة الكونغرس نظراً لأهميته الثقافية والتاريخية والجمالية.

The Big Sick عام 2017

على الرغم من أن الفيلم كوميدي رومانسي، إلا أنه مبني على أحداثٍ حقيقية؛ فهو يروي قصة بداية علاقة حب بين كميل نانجياني وزوجته إميلي ف. غوردون، وهي تُكافح داء ستيل الذي يصيب البالغين. شارك نانجياني وغوردون في كتابة الفيلم، ويُضفي ذلك عليه طابعاً شخصياً للغاية.

أخرج الفيلم مايكل شوالتر. ويؤدي نانجياني دوره. بينما تُجسد زوي كازان دَور غوردون. يمتاز الفيلم بروح الدعابة والمشاعر الإنسانية العميقة. ورغم أن الفيلم نال تقييمات إيجابية، إلا أنه واجه انتقادات لتصويره نساء ديسي، وهو أمر اعتذرت عنه نانجياني لاحقاً.

Glory عام 1989

يُعَد هذا الفيلم من أفضل أفلام الحروب المبنية على قصة حقيقية؛ إذ تدور أحداثه خلال الحرب الأهلية الأمريكية. حينها رُقّي روبرت غولد شو إلى رتبة عقيد في أحد أول أفواج جيش الاتحاد المكوّنة بالكامل من السود. وبينما يقود المجموعة، يواجه التمييز من كلا جانبي الحرب.

الفيلم من إخراج إدوارد زويك. وبطولة: دينزل واشنطن، ماثيو برودريك، كاري إلويس، ومورغان فريمان. فاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، وفاز أيضاً بجائزتي أفضل تصوير سينمائي وأفضل صوت.

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