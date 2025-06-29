حمزة العيلي يعلن وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 07:30 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم الأحد 29 يونيو والدة الفنان هشام إسماعيل، حيث نقل هذا الخبر المُفجع الفنان حمزة العيلي عبر منشور مؤثر ‏على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".‏

حمزة العيلى يدعو لوالدة صديقه هشام إسماعيل

وأعلن الفنان حمزة العيلي أن تشييع جثمان والدة صديقه وأخيه هشام إسماعيل -حسب وصفه له- من مسجد سيدة نفيسة بالقاهرة دون إعلان ‏تفاصيل مكان وموعد تلقي العزاء حيث قال: "لله الدوام توفيت والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، ‏صلاة الجنازة في السيدة نفيسة عصرًا".



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آخر أعمال الفنان هشام إسماعيل

جاءت آخر المشاركات الدرامية للفنان هشام إسماعيل من خلال مسلسل "عتبات البهجة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، حيث شارك هشام إسماعيل في بطولة المسلسل الاجتماعي "عتبات البهجة" إلى جانب نخبة من النجوم مثل يحيى الفخراني، جومانا مراد، ‏وصلاح عبد الله. ‏

وقدم فيه هشام إسماعيل، شخصيةً تعكس قضايا اجتماعية معاصرة، خاصة تأثير السوشيال ميديا على الحياة اليومية، بأسلوب يجمع بين السخرية والعمق. ‏لاقى أداؤه استحسانًا واسعًا من الجمهور والنقاد، حيث نجح في توظيف خبرته الكوميدية ضمن إطار درامي ذي رسالة إنسانية، مما عزز ‏مكانته كممثل متعدد الأوجه.

يذكر أن هشام إسماعيل اشتهر بشخصية "فزاع" التي جسدها بالمسلسل الكوميدي "الكبير أوي" مع الفنان أحمد مكي. ‏وتميّز دوره في أجزائه المتعددة بالحوارات الساخرة والمواقف الطريفة التي حافظت على شعبيتها منذ ظهور الشخصية لأول مرة عام ‏‏2010.‏



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