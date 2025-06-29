صوت الأردن.. عمر العبداللات نجم افتتاح مهرجان جرش 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 07:30 مساءً - اختارت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات؛ ليكون نجم حفل افتتاح دورة المهرجان التاسعة والثلاثين، وذلك يوم الأربعاء 23 يوليو القادم، والذي يقام هذا العام تحت شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

اختيار عمر العبدللات نجم افتتاح جرش تكريماً لمسيرته

ويأتي اختيار "صوت الأردن" عمر العبداللات؛ ليكون نجم حفل افتتاح المهرجان، بمثابة تكريم لمسيرته الفنية، والمشوار الفني الكبير الذي حققه خلال مسيرته.

فهو الذي تقدّم بالأغنية الأردنية إلى الأمام؛ فارضاً حضورها على ساحة الغناء العربي؛ فحمل على عاتقه رسالة نقل وتطوير وإشهار الأغنية الأردنية في العالم.

ويعَد حفل الافتتاح السنوي، بمثابة هوية وبطاقة تعريف لبقية برنامج الفعاليات.

صوت الأردن الفنان عمر العبداللات نجم افتتاح مهرجان جرش 2025- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان

مشاركة عمر العبداللات للمرة الخامسة بـ مهرجان جرش

ويسجل عمر العبداللات بمشاركته هذا العام في مهرجان جرش، الظهور الخامس عشر له على خشبة مسرح المهرجان؛ ليكون الأكثر مشاركةً من بين نجوم الغناء العربي الذين غنَّوا على مسرح المهرجان منذ انطلاقته؛ إذ عادةً ما تحظى حفلاته بإقبال جماهيري كبير.

وأعرب العبداللات عن سعادته لتجدُّد لقائه مع جمهور مهرجان جرش هذا العام؛ واعداً بليلة تاريخية يستحقها الجمهور الأردني وضيوف المملكة الحاضرون من مختلف أقطار الوطن العربي. مؤكداً أنه سيقدّم مجموعة من الأغاني والمفاجآت في حفل الافتتاح تليق باسم الأردن ومهرجان جرش.

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