هاندا أرتشيل ترد على أخبار إنفصالها عن حبيبها بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الجمهور مجموعة صور على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها تمضيتها وقتاً جميلة على شاطئ البحر في كان، وقد ظهرت برفقة حبيبها رجل الأعمال هاكان ساباجي نافية كل الإشاعات التي طالت انفصالهما.



وقد أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "تذكر الحب" جدلًا واسعًا في الأوساط التركية، بسبب الأثر الذي تركته بعض المشاهد الرومانسية بين الثنائي هاندا أرتشيل وباريش أردوتش على علاقتها بخطيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن سابانجي عبّر عن انزعاجه الشديد من بعض المشاهد التي شاهدها مع أرتشيل، إلى حد أنه غادر المنزل فور عرضها، في لحظة وصفت بأنها مشحونة بالتوتر.

كما أُشيع أن عائلة سابانجي لم تُرحّب بهذه المشاهد، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على الثنائي، وسط أخبار عن رفض العائلة لفكرة الزواج بسبب هذه التفاصيل.