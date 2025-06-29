شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سعيد عن صناعة الإعلانات: أصعب حاجة الفكرة والكريتيف أكتر حد فاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أشرف سعيد - Creative Director شركة ميديا هب "سعدي جوهر"، ضيفًا في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، وتحدث من خلالها عن كواليس صناعة الإعلان وصعوبات صناعة الإعلان وفريق العمل والتعامل مع المخرج.

وقال أشرف سعيد: "نبدأ نقعد مع الفريق كله، وممكن أي كلمة من أي حد تبني عليها الفكرة بتاعه الإعلان، وأنت مش عارف الفكرة هتطلع أمتى، ممكن الفكرة تطلع في ساعتها وأنت قاعد مع العميل، وممكن الفكرة تقعد أسابيع مفيش أفكار، وصول الفكرة ملهاش سيستم، أصعب حاجة لما يجيلي بريف ويقولي عاوزين نقعد مع العميل بكرة مثلاً، أصعب مرحلة هي الطلعة الأولى وهي الفكرة".

وأضاف أشرف سعيد عن التعاون مع المخرج وقال: "يجي المخرج في المرحلة الثانية بعد الفكرة وكتابتها، وممكن يضيف المخرج للفكرة وتطويرها ولكن من وجهة نظر الكريتيف هو أكثر حد فاهم الشغلانة ولأنها فكرتي أنا عارفها كويس، والمخرج عادي أنه يضيف للفكرة بس أنا من حقي لا أوافق على التعديل، وبنسبة كبيرة مش بيحصل مشاكل، وأنا شخصيتي بكون متعاون مع الجميع، لأنه لازم تتقبل الرأي التاني، وهناك Creative Director بيكون واخد الموضوع غيره ويرفض أي تعديل مع أنه بيكون واثق أن التعديل ده أحلي، والشغلانة أذواق في الآخر، وأنا عمري ما موت فكرة، ولازم في الآخر أدخل أنا والمخرج مقتنعين باللي بنعمله".

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بـ"الخليج 365"، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء إيمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك، وحل ضيف الحلقة العاشرة الكاتب والمؤلف محمود عزت.