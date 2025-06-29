شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الغفار يكتب: مهرجان جلاستونبيري البريطاني واستنفار إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملايين الدولارات تنفق لتلميع صورة الكيان الصهيوني بعد فقدانه كل ما ناضل لبنائه عن طريق التزييف، وبالرغم من شرائه وسيطرته على غالبية وسائل الإعلام العالمية بشكل فج، إلا أنه لن يستطيع أن يتحكم في ردود الفعل الشعبية التي تخرج بشكل يومي للتنديد بالمجازر التي يرتكبونها ضد المدنيين في قطاع غزة، ولعل مهرجان "جلاستونبيري" خير شاهد على أن تلك الملايين التي لا يمكن حصرها والتي تنفق لمحاولة تضليل الرأي العام وإظهار الكيان الصهيوني على أنه "حمل وديع" لن تكبح هؤلاء الذين يؤمنون بالإنسانية.

فجر مهرجان "جلاستونبيري" البريطاني السنوي الشهير والمقام بين 27-29 يونيو الجاري غضبًا عارمًا في إسرائيل وأوساط الحكومة البريطانية بعد تصريحات بعض الفنانين المشاركين في المهرجان بخصوص العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، ومحاولاتهم المستمرة في اظهار تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني من خلال حفلاتهم، وهو ما أكد بشكل قاطع على ان الميزانيات الضخمة التي تنفق لتلميع الوجه الملطخ بالدماء للكيان الصهيوني أصبحت بلا جدوي.

فماذا حدث؟

بدأت القصة مع فريق Kneecap الأيرلندي اللي شارك في أكبر وأشهر وأعرق مهرجانات الموسيقى في بريطانيا، جلاستُنبيري، السنة اللي فاتت، وبسبب دعمه القوي والغير محدود للفلسطينيين في قطاع غزة وهو ما ظهر في عبارات عبر شاشات المسرح منها تضامنية مع المدنيين واخري تنتقد الحكومة البريطانية على دعمها للحكومة الإسرائيلية، وهو ما شكل صدمة العام الماضي داخل الأوساط الصهيونية.

وقبل أسابيع من نسخة 2025 من المهرجان انطلقت مساعي وحملات ضغط لعدم دعوة فريق Kneecap للمهرجان، والتي وصلت لرئيس الوزراء البريطاني الذي وجه نداء لإدارة المهرجان لاستبعاد الفريق وهو ما قوبل بالتجاهل من قبل الإدارة وتمت دعوة الفريق للحفل، لتضطر الحكومة البريطانية الى استخدام ورقة ضغط اخري وهي تجاهل تغطيتهم اعلامياً وحجب فقرتهم من قبل هيئة البث البريطانية BBC المسئولة عن تغطية المهرجان وهو ما تم بالفعل وتقرر حجب الفقرة من شاشات التليفزيون.

ولعل الخطوة التي اتخذتها هيئة البث البريطانية كانت الخطوة الأبرز في قلب الطاولة عليهم، وبمجرد حجب فقرة الفريق الايرلندي من التليفزيون، قررت احدي السيدات ضمن الحضور نقل الفقرة عبر حسابها بتطبيق تيك توك ليتم مشاهدتها من قبل 2 مليون شخص خلال ساعات قليلة ليشكل صدمة كبيرة جداً للحكومة البريطانية التي حاولت بكل الطرق منع الفريق ومحاولات التضييق عليهم.

وكانت الصدمة الأكبر من نقل الحفل عبر تطبيق تيك توك، هي ظهور كمية من الاعلام الفلسطينية داخل الحفل بشكل كبير جداً ليعلن الفريق تضامنه مع غزة مرة اخري ومهاجمة الكيان الصهيوني على جرائم ابادته، بالإضافة إلى انتقادهم الكبير لرئيس الوزراء البريطاني، ليتحول الحفل الى ساحة تكتظ بالألاف يجتمعون على نفس الشيء وهو ارسال صوتهم رغم التضييقيات.

ولم يكن المهرجان البريطاني فقط مقتصر على فقرة Kneecap، وسبقهم فقرة لثنائي فريق Bob Vylan البريطاني، وهي الفقرة التي تم اذاعتها عبر هيئة البث البريطاني وكانت صادمة بالنسبة لهم لعدم توقعهم كل تلك الإعلان الفلسطينية في الحفل والرسائل الداعمة للفلسطينيين، لتفاجئ ادارة BBC بالفريق البريطاني وهو يقود الحضور للهتاف لفلسطين ومن النهر للبحر، وهتفوا بموت جيش اسرائيل، بالإضافة إلى مهاجمتهم لقناة BBC بسبب عدم نقل فقرة Kneecap.

وعلى نفس السياق، فاجئ المغني البريطاني Jordan Stephens الحضور خلال فقرته واصطحب والدته على المسرح، وظهورها وهي ترتدي الكوفية فلسطينية وحملها للعلم الفلسطيني، بالإضافة إلى المطربة البريطانية JADE التي وجهت انتقادات للحكومة البريطانية لتورطها في بيع أسلحة لدولة تمارس الابادة ضد شعب أعزل محاصر.

كل ما سبق شكل صدمة عارمة للكيان الصهيوني داخل بريطانيا، وانقلبت كل محاولاتهم في التضيق على الفرق الداعمة للفلسطينيين عليهم، وشكل المهرجان البريطاني الاعرق والاضخم في بريطانيا شوكة كبيرة تعبر عن اراء الملايين والرافضين لسياسة دولتهم وتعاملها مع الكيان الإسرائيلي.

وعلى نفس السياق، خرجت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا ببيان تتهم فيه كل تلك الفرق بمعاداة السامية والتحريض ضد اليهود وما الى ذلك في محاولاتهم المعتادة في اظهار افعالهم على أنهم أصحاب الجانب البريء وقلب الطاولة، وهو ما لم ينجح مع مئات الالاف الذين شاركوا في جلاستونبيري.

ووصلت التداعيات إلى الشرطة البريطانية التي أعلنت عن فتح تحقيق، ومستهدفين Kneecap وBob Vylan بالذات، وهي ليس المرة الأول للشرطة البريطانية في استهداف الفريق الايرلندي، فسبق وتم اتهام احد أعضاء الفريق Mo Chara بتهم ارهاب بسبب فيديو خلال حفلة من حفلات الفريق بيهتف فيه هتاف يدعم من خلاله الحركات في لبنان وغزة.



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